En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El ejército ruso ha atacado con un nuevo récord de drones Ucrania y causa al menos dos muertos en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Sánchez ve "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia y recalca el compromiso con la seguridad en Europa
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado de "inaceptable" la violación del espacio aéreo de Polonia por parte drones rusos que se ha producido durante la madrugada y ha recalcado el compromiso firme de España con la seguridad europea.
"La violación del espacio aéreo europeo por parte de Rusia es inaceptable", ha escrito Sánchez en su cuenta en la red social 'X', después de que Polonia haya derribado casi una veintena de drones rusos e invocado el artículo 4 del Tratado de la Alianza Atlántica.
"Expresamos toda nuestra solidaridad con Polonia, que siempre podrá contar con España en la defensa de nuestra paz y seguridad comunes", ha asegurado el jefe del Ejecutivo.
Rutte avisa de que la OTAN defenderá "cada centímetro de territorio"
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha advertido este miércoles de que los aliados "están decididos a defender cada centímetro del territorio" tras el derribo de varios drones rusos que violaron el espacio aéreo polaco esta madrugada.
"Lo que está claro es que la violación de anoche no es un incidente aislado", ha afirmado Rutte en una comparecencia desde la sede de la OTAN en Bruselas después de que el Gobierno polaco haya anunciado que invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN.
El secretario general ha informado de que el Consejo del Atlántico Norte se ha reunido en la mañana de este miércoles para abordar la situación a la luz de la solicitud de consultas presentada por Polonia en virtud del artículo 4 del Tratado.
Las defensas aéreas de la OTAN contribuyeron a derribar los drones rusos en Polonia
Las defensas aéreas de la OTAN han ayudado a Polonia a derribar los drones rusos que esta madrugada invadieron el espacio aéreo polaco, informó la Alianza Atlántica en un mensaje en redes sociales.
"Numerosos drones entraron el espacio aéreo polaco durante la noche y se encontraron con las defensas aéreas polacas y de la OTAN", dijo la portavoz de la organización militar, Allison Hart, en un mensaje en redes sociales y añadió que el secretario general, Mark Rutte, está en contacto con las autoridades polacas.
Polonia denunció este miércoles un "acto de agresión" tras la violación de su espacio aéreo "sin precedentes" de drones rusos durante la madrugada, que ha obligado a cerrar varios aeropuertos y a convocar de urgencia una reunión de la Asamblea de Seguridad Nacional.
Metsola recalca el derecho a defenderse de Polonia ante los drones rusos en su territorio
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, incidió este miércoles en el derecho a defenderse de Polonia tras la incursión de una decena de drones rusos en su territorio la pasada madrugada y señaló que en situaciones así se demuestra si la UE está preparada para defenderse de un ataque.
"Aún estamos viendo qué ha pasado, hemos visto la declaración del Gobierno y del primer ministro. Pero no se equivocan, Polonia tiene todo el derecho a defenderse ante cualquier ataque", dijo Metsola.
La presidenta de la Eurocámara recordó que Polonia no sólo es un Estado miembro de la Unión Europea sino también de la OTAN, órgano que prevé consultas entre los aliados cuando la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de sus miembros fuese amenazada.
Starmer califica de "profundamente preocupante" la violación del espacio aéreo polaco
El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó este miércoles de "profundamente preocupante" la violación del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos y consideró que se trató de una "acción extremadamente imprudente" por parte de Rusia.
"El brutal ataque de esta mañana contra Ucrania y la flagrante y sin precedentes violación del espacio aéreo polaco y de la OTAN por parte de drones rusos son profundamente preocupantes", señaló el primer ministro laborista en un comunicado.
"Esta fue una acción extremadamente imprudente por parte de Rusia y solo sirve para recordarnos el flagrante desprecio del presidente (ruso, Vladímir) Putin por la paz y el constante bombardeo que sufren a diario los ucranianos inocentes", añadió.
Polonia cita al encargado de negocios ruso por la incursión de drones en cielo polaco
El ministerio de Exteriores de Polonia citó hoy al encargado de negocios de Rusia, Andréi Ordash, por la incursión de drones rusos en el espacio aéreo polaco, informó la agencia RIA Novosti.
Ordash aseguró a la agencia RIA Nóvosti que las acusaciones surgidas de dicha incursión son "infundadas" y que Varsovia "no ha presentado ninguna prueba de que esos drones tienen origen ruso".
Polonia invoca el artículo 4 de la OTAN para abrir consultas con sus aliados
El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha anunciado ante el Parlamento que su Gobierno invocará el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte para formalizar consultas con el resto de aliados de la OTAN, una herramienta concebida para momentos en los que la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de un Estado miembro se ve amenazada.
Cualquier miembro de la organización puede invocar formalmente el artículo 4, que sería la antesala de alguna decisión o acción conjunta en nombre de la OTAN. La última vez que se aplicó este instrumento fue tras la invasión militar rusa de Ucrania, cuando Estonia, en coordinación con Letonia, Lituania y Polonia, pidió activar el artículo.
El propio Tusk ha hablado de "noche dramática" en el espacio aéreo del país tras el derribo de varios drones rusos que penetraron en el país durante un ataque contra Ucrania y ha resaltado que "lo más probable" es que se trate de "una provocación a gran escala", si bien ha destacado que Varsovia sigue en consultas con sus aliados.
Von der Leyen condena la incursión rusa en Polonia y anuncia una alianza de drones con Ucrania
La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, tildó este miércoles de "imprudente y sin precedentes" el ataque ruso con drones kamikaze que ha afectado esta madrugada a territorio polaco, y anunció una aportación de 6.000 millones de euros para crear una "alianza de drones" con Ucrania.
"Hoy hemos visto una violación imprudente y sin precedentes del espacio aéreo de Polonia y de Europa por más de 10 drones Shahed rusos. Europa comparte su plena solidaridad con Polonia", dijo Von der Leyen en su discurso durante el Debate del estado de la Unión Europea en el Parlamento Europeo.
La presidenta del Ejecutivo comunitario aseguró que se han producido "progresos reales" desde que los líderes europeos acompañaron a Washington al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, para lograr compromisos de cara a las futuras garantías de seguridad y señaló que al menos 26 países se han comprometido a participar en ellas de una forma u otra.
Bielorrusia derriba en su espacio aéreo drones que "se desviaron de su ruta" en un ataque de Rusia a Ucrania
Las autoridades de Bielorrusia han anunciado este miércoles el derribo en su espacio aéreo de varios drones que "se desviaron de su ruta" durante un nuevo ataque de Rusia contra Ucrania y ha afirmado que también notificó a Polonia y Lituania sobre la aproximación de estos aparatos hacia sus territorios, después de que Varsovia confirmara varias interceptaciones en sus cielos.
"Durante la noche hubo un intercambio de ataques con aparatos aéreos no tripulados entre Rusia y Ucrania. Las fuerzas de defensa aérea de Bielorrusia supervisaron constantemente los drones que se desviaron de su ruta debido a las afectaciones a causa de herramientas de guerra electrónica de ambas partes", ha dicho el viceministro de Defensa bielorruso, Pavel Muraveiko.
Así, ha resaltado que algunos de ellos fueron destruidos por las fuerzas de defensa aérea bielorrusas tras entrar en el país y ha agregado que Minsk envió información a Polonia y Lituania sobre la aproximación de otros a sus territorios. "Esto permitió a Polonia responder rápidamente a las acciones de los drones", ha afirmado, según ha recogido la agencia estatal bielorrusa de noticias, BelTA.
Rusia derriba más de 120 drones en el mayor ataque aéreo ucraniano de las últimas semanas
La defensas antiaéreas rusas derribaron 122 drones sobre doce regiones del país y la anexionada Crimea, en el mayor ataque aéreo ucraniano de las últimas semanas, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
"Desde la medianoche hasta las 05:00 hora de Moscú (GMT+3), los sistemas de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 31 drones de ala fija ucranianos", se afirma en el parte castrense.
Según el mando militar ruso, 21 de los aparatos no tripulados abatidos fueron destruidos sobre la región de Briansk, fronteriza con Ucrania.
- El maquinista del Alvia que descarriló en Angrois se sincera en Salvados :'Quiero que se sepa todo, que haya justicia
- Ryanair admite que su futuro en Lavacolla está condicionado por el cierre de la pista el próximo año
- Dos restaurantes de Santiago, nominados a las mejores aperturas del año en España
- Luto en la verbena gallega: la orquesta Kubo despide al boirense Suso Ferreirós
- Campaña de las librerías de Santiago y el resto de Galicia contra la dictadura del algoritmo
- Broncano, a los bomberos forestales de Galicia: «No puede ser compatible ser un grupo de élite y cobrar 1.300 euros al mes»
- Indignación entre el personal de Ryanair en Santiago: «No nos dan ningún detalle sobre nuestro futuro»
- Vueling confirma el aumento de un 15% de sus plazas en Lavacolla tras el cierre de la base de Ryanair