Netanyahu: "Sin duda, no habrá Estado palestino"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este jueves en la ceremonia por la ampliación del asentamiento israelí en Cisjordania de Maale Adumim que su extensión cumple la visión de que "no habrá un Estado palestino". "Lo que estamos haciendo aquí es cumplir una visión", celebró el mandatario, asegurando que la expansión del asentamiento cumple una promesa "no bíblica, sino actual": "Dijimos que no habría un Estado palestino y ¡sin duda no habrá un estado palestino!".

"Esta tierra es nuestra", sentenció durante la ceremonia para firmar junto al alcalde de Maale Adumim el acuerdo marco para la construcción de viviendas en el terreno al norte del asentamiento conocido como E1. Netanyahu celebró que, con el plan de expansión, la población de Maale Adumim, de unas 40.000 personas, podrá crecer hasta las 70.000 en los próximos cinco años. "La biblia dice: 'Como Jerusalén tiene montañas a su alrededor'. Es un simple error gramatical. ¡Como Jerusalén tiene ciudades a su alrededor!", reivindicó Netanyahu.

Contra la unidad territorial

Maale Adumim es el mayor asentamiento israelí en Cisjordania en términos de territorio, además de uno de los más poblados, y se encuentra a pocos kilómetros al este de Jerusalén. La aprobación de la construcción de más de 3.000 viviendas en el terreno E1 fue muy criticada por las autoridades palestinas y distintas organizaciones pro derechos humanos, ya que el crecimiento de Maale Adumim aislará el este de Jerusalén aún más del resto de Cisjordania al envolverlo con el enorme asentamiento. Además, al crecer, Maale Adumim interrumpirá aún más la continuidad norte sur de Cisjordania, dificultando la unidad territorial de este enclave palestino y afianzando la ocupación israelí en él.

Toda la presencia israelí en Cisjordania es ilegal según la Corte Internacional de Justicia, que apeló a Israel a evacuar a sus colonos de este territorio, desmantelar sus asentamientos, garantizar el retorno de los palestinos y eliminar el muro con el que aísla el enclave.

Barrera transversal

El plan aprobado por el Ministerio de Defensa contempla la construcción de 3.400 viviendas en la llamada zona E1, que separa Jerusalén Este del asentamiento de Maale Adumim, ambos en territorio ocupado. Según ese proyecto, se creará una barrera transversal que dividirá el norte del sur de la Cisjordania palestina.

El proyecto pretende consolidar "el dominio del pueblo judío sobre el corazón de la Tierra de Israel". Impulsado desde principios de los años 90, el plan para edificar en la zona E1 había quedado varado en diversas ocasiones por la oposición frontal de Europa y principalmente de Estados Unidos, el único país con capacidad para influir en las decisiones israelís. Pero el plan ha sido criticado por el Reino Unido, Australia, Canadá y Nueva Zelanda por incitar a la violencia contra los palestinos, pero cuenta con el beneplácito de Donald Trump. A ello hay que sumarle la pasividad de los países europeos, que apenas han tomado medidas para tratar de frenar la oleada de violaciones del derecho internacional del Gobierno de Netanyahu.