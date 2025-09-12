Violencia política en EEUU
Trump anuncia que el supuesto asesino de Charlie Kirk ha sido detenido
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes por la mañana que el sospechoso del asesinato el miércoles de su aliado Charlie Kirk mientras daba un discurso en una universidad de Utah ha sido detenido. “Creo, con alto nivel de certeza, que lo tenemos en custodia”, ha dicho el republicano en una entrevista en Fox News.
Trump, que fue quien el miércoles anunció en su red social la muerte de Kirk, ha reconocido que la información es “preliminar” y que estaba compartiendo algo que acaba a de “oír” y que podría “ser corregido”, aunque también ha indicado su convicción de que tienen al asesino de Kirk. Ha dicho también que si el detenido es el autor del crimen y es declarado culpable quierep para él la pena de muerte .
Las autoridades han convocado una rueda de prensa esta mañana.
El presidente ha informado también que “una persona que era muy cercana” al sospechoso fue quien lo identificó gracias a las imágenes que a lo largo del jueves distribuyó el FBI. Esa persona, que según Trump era “una persona de fe, un pastor” religioso, acudió al padre del sospechoso, que fue quien condujo a su hijo hasta las autoridades. .
