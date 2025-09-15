Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Israel mata a 68 palestinos el sábado y hiere a cerca de 350 en intensos bombardeos

El Ejército israelí mató el sábado al menos a 68 palestinos e hirió a otros 346, según el recuento diario del Ministerio de Sanidad publicado hoy, por el que los fallecidos por fuego israelí aumentaron a 64.871 en casi dos años de ofensiva, sin contar los que perecieron por hambre o siguen bajo los escombros.

Según estos datos de Sanidad, un total de diez personas fueron además asesinadas este sábado mientras aguardaban el reparto de ayuda o la cogían de camiones que entran en la Franja con comida, en un territorio donde la ONU declaró a finales de agosto la existencia de una hambruna en la ciudad de Gaza que podría expandirse a finales de septiembre hacia otras áreas del enclave.

Sumando estas nuevas diez muertes, 2.494 personas fueron asesinadas y unas 18.000 resultaron heridas mientras buscaban ayuda humanitaria en los puntos de recogida de la polémica Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) o en las inmediaciones de los puntos militares por donde pasan los escasos camiones que consiguen entrar con suministros al enclave gazatí.