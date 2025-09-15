La Global Sumud Flotilla inicia la última etapa de su travesía hasta Gaza tras los ataques sufridos: "No vamos a parar"

Las embarcaciones que forman la Global Sumud Flotilla han zarpado de nuevo. Lo han hecho tras recalar durante una semana en puertos de Túnez y después de sufrir varios contratiempos. Primero las difíciles condiciones climáticas, problemas mecánicos, logísticos o burocráticos, y después los dos ataques que sufrieron cuando estaban parados en el país magrebí. Actualmente, hay 15 embarcaciones que ya navegan, según el seguimiento en directo que ofrece la web de la iniciativa, a las que se espera que en las próximas horas se sumen otros 18 barcos que esperan en Sicilia y más adelante otras embarcaciones griegas.

La semana pasada, los activistas denunciaron que dos embarcaciones de la flotilla fueron atacadas en dos noches consecutivas. Según explicaron, fueron drones que lanzaron un material inflamable en la cubierta. En ninguna de las ocasiones hubo heridos, solo daños materiales "menores". Los dos barcos que lo sufrieron, el Alma y el Familia Madeira, han podido zarpar de nuevo y ya se encuentran rumbo a Gaza. Los activistas han señalado a Israel como responsable y han anunciado una investigación. Las autoridades tunecinas después del primer incidente apuntaron a un incendio producido por una "colilla", pero tras el segundo, anunciaron una investigación y calificaron el acto de "premeditado".

Violación del espacio aéreo

"Lo de los drones ha pasado anteriormente con otras flotillas, lo que no había ocurrido es la violación del espacio aéreo de otro país", ha denunciado en declaraciones a Efe el diputado autonómico de Compromís Juan Bordera, miembro de la flotilla. No descarta que en el intento de llegar a Gaza puedan ser interceptados o "atacados de nuevo". "Nada ha cambiado, nuestra determinación es seguir hacia Gaza, no vamos a parar", ha asegurado Saif Abukeshek, miembro de la organización. A su juicio, lo que han sufrido es una muestra más de cómo Israel intenta "aterrorizar psicológicamente" a las personas que se solidarizan con Gaza. Además, ha reivindicado que ellos no son los protagonistas, que el foco tiene que ser "los crímenes de guerra, el genocidio que sufren los palestinos".

Esta iniciativa solidaria, en la que participan activistas de 40 países, salió a finales de agosto de Barcelona con el objetivo de romper el bloqueo que Israel impone a la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Durante la travesía, decenas de embarcaciones se están uniendo a la iniciativa. Los barcos portan alimentos y medicamentos, aunque explican que se trata sobre todo de una acción simbólica y política, para visibilizar y denunciar la agresión israelí. Entre los integrantes, se encuentran la activista Greta Thunberg, o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. No es el primer intento de llegar a las costas palestinas, en junio, el barco Madleen, en el que iban 12 activistas, fue interceptados por las fuerzas navales israelíes en aguas internacionales, la tripulación fue detenida y trasladada a Israel.

