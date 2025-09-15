Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La inteligencia ucraniana confirma un ataque combinado a la logística ferroviaria rusa

La Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa ucraniano (GUR) confirmó este domingo un ataque combinado contra la logística ferroviaria rusa.

En declaraciones a la agencia Interfax, una fuente del GUR informó de una operación única en cuanto a su complejidad para interrumpir la comunicación ferroviaria rusa en la dirección Oriol-Kursk, llevado a cabo el sábado por la inteligencia ucraniana y las Fuerzas de Operaciones Especiales, y en la cual dos efectivos de la Guardia Nacional Rusa fueron eliminados y un tercero sufrió la amputación de ambas piernas.

Según la fuente, empleados de la empresa de ferrocarriles rusos descubrieron la víspera, en el tramo ferroviario entre Maloarjángelsk y Glazunovka, unas minas desconocidas, tras lo cual, al lugar del hallazgo acudió un equipo de ingenieros de la unidad especial de la Guardia Nacional.