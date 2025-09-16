La Comisión presentará este miércoles formalmente la suspensión del acuerdo comercial con Israel y el apoyo financiero

La Comisión Europea pondrá formalmente sobre la mesa este miércoles las medidas anunciadas por la presidenta Ursula von der Leyen contra Israel, que incluyen sanciones contra los colonos violentos y varios miembros del gobierno de Benjamin Netanyahu, además de la suspensión de la ayuda financiera bilateral y el acuerdo comercial con el país.

Durante su discurso sobre el Estado de la Unión, von der Leyen dio un giro importante sobre su política respecto a Gaza y, sobre todo, a la responsabilidad de Israel. La alemana apuntó por primera vez al gobierno de Netanyahu, acusándolo de “incitar a la violencia”, condenando el uso del hambre como arma de guerra y los asesinatos de civiles.

“Por el bien de la humanidad, esto debe acabar”, dijo von der Leyen, “no podemos permitirnos quedarnos paralizados”. La presidenta anunció un paquete de medidas que el Ejecutivo aprobará esta semana. Entre ellas, la Comisión propondrá sanciones contra varios miembros del gobierno israelí, aún por concretar. Estas medidas necesitarán aún el respaldo unánime de los gobiernos europeos para ser efectivas, lo cual parece hoy prácticamente imposible.

Además, el Ejecutivo comunitario concretará también su propuesta de suspender las relaciones comerciales preferenciales entre Israel y la UE. Según ha explicado la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, en una entrevista con Euronews, esto no se traducirá necesariamente en el cese de los intercambios sino en nuevos aranceles a las importaciones israelíes.

En 2024, el comercio entre Israel y el bloque ascendió a 42.600 millones de euros. La Unión es el principal socio comercial del país. Un 37% del flujo comercial se beneficia de condiciones preferenciales. Por eso, la reintroducción de gravámenes podría tener un impacto importante para la economía israelí. Aquí, solo hará falta el respaldo de una mayoría de países, que no está del todo asegurada.

Durante su discurso, von der Leyen reconoció que para los ciudadanos europeos, la incapacidad de los europeos para tomar medidas es “dolorosa” y también que se preguntan “cuánto peor tienen que ponerse las cosas para que haya una respuesta unánime”. La presidenta se comprometió a que la Comisión “hará todo lo que esté en su mano por su cuenta”, y anunció que suspendería el apoyo bilateral a Israel.

En la práctica, esto pasa por congelar la ayuda financiera directa de la UE a Israel. Una medida que, en teoría, sí podría tomar de manera unilateral la Comisión. Aunque está por definir cómo se hará, a qué fondos afectará, y cuál será la cantidad suspendida.

Silencio ante el genocidio

El anuncio llega el mismo día que la Organización de las Naciones Unidas ha publicado un informe independiente que denuncia que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza. Sin embargo, preguntado por la cuestión, un portavoz de la Comisión Europea ha mantenido la que hasta ahora ha sido la postura del Ejecutivo: es a los tribunales a quienes corresponde determinar si el gobierno israelí está cometiendo este crimen.

“Establecer si se han cometido o no crímenes internacionales, incluido el genocidio, es competencia de los tribunales nacionales, así como de las cortes y tribunales internacionales que puedan tener jurisdicción”, ha dicho el portavoz. El pasado mes de noviembre, el Tribunal Penal Internacional emitió una orden contra Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad.

