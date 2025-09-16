Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Hamás asegura que la vida de los rehenes israelíes es "plena responsabilidad" de Netanyahu

El grupo islamista Hamás aseguró que la vida de los rehenes israelíes que aún mantiene en su poder es "plena responsabilidad" del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de su ofensiva de contra la ciudad de Gaza.

"Netanyahu lleva plena responsabilidad por la vida de sus prisioneros en la Franja de Gaza y la Administración estadounidense carga con responsabilidad directa en la escalada de la brutal guerra de exterminio en la Franja, debido al apoyo y la política de engaño que está llevando a cabo para encubrir los crímenes de guerra de la ocupación que el mundo ha estado presenciando desde hace casi dos años", expresó Hamás en un comunicado divulgado en la madrugada de este martes.

El pronunciamiento del grupo islámico se conoció después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera a Hamás de no usar a los rehenes como escudos humanos para tratar de frenar la ofensiva israelí de cara a una invasión terrestre de la capital gazatí.