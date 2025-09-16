Redes sociales
Trump aplaza tres meses el veto a Tiktok en EEUU tras el acuerdo con China
Washington
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aplazó este martes por tres meses la ley que prohibiría Tiktok en territorio estadounidense, tras el acuerdo alcanzado con China en las negociaciones celebradas en Madrid.
