En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Mueren dos personas y otras 14 resultan heridas en un ataque del Ejército de Rusia contra Zaporiyia, en el este de Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Habla Guterres
El secretario general de la ONU, António Guterres, reconoció este martes no ser "optimista" con respecto a una paz a corto plazo en la guerra rusa en Ucrania. "No soy optimista sobre un progreso a corto plazo en el proceso de paz en Ucrania. Necesitamos un alto el fuego inmediato que conduzca a una solución basada en la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones de la Asamblea General", expresó Guterres en una rueda de prensa desde la sede del organismo en Nueva York.
Las maniobras estratégicas Západ-2025
El presidente ruso, Vladímir Putin, supervisó hoy la última fase de las maniobras estratégicas ruso-bielorrusas Západ-2025, que provocaron la alerta de la OTAN en su flanco oriental. Putin, vestido con uniforme militar, estimó en 100.000 los soldados que participan en los ejercicios en 41 polígonos militares -cuatro de ellos en Bielorrusia-, durante una intervención en la región de Nizhni Nóvgorod transmitida por la televisión pública.
La relación Rusia-EEUU
Las negociaciones de normalización entre Rusia y Estados Unidos están estancadas, por lo que Moscú no ve razones para retirar a EEUU de su lista de países inamistosos, a pesar de que advierte "determinada voluntad política" de Washington para mejorar los lazos, dijo hoy el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. "Vemos determinada voluntad política por parte de Washington al respecto (de una posible normalización de las relaciones con Moscú), pero estos resultados son insuficientes, incluyendo la parte bilateral", afirmó, citado por la agencia rusa Interfax.
Letonia y Finlandia apoyan exigencia de Trump de detener toda importación de energía rusa
El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y su homólogo letón, Edgars Rinkēvičs, coincidieron este martes en respaldar la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de que los países europeos dejen de comprar petróleo y gas natural rusos.
"Estoy totalmente de acuerdo con él (Trump) en que eso debe cesar y debe cesar de inmediato, y, por supuesto, hay dos países en particular dentro de la Unión Europea a los que nos referimos en este caso, que son Eslovaquia y Hungría", declaró Stubb en una rueda de prensa conjunta en Riga.
Un tribunal italiano aprueba la extradición a Alemania del ucraniano sospechoso del sabotaje al Nord Stream
Un tribunal italiano ha aprobado este martes la extradición a Alemania del ciudadano ucraniano detenido hace casi un mes en Italia por su presunta implicación en el sabotaje contra los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022.
Sospechoso de coordinar el ataque, este ucraniano de 49 años fue detenido a mediados de agosto en Rimini, en el este de Italia, cuando se encontraba de vacaciones. Aún no se ha fijado una fecha para su extradición a Alemania, país en el que desembocan estos gasoductos desde Rusia tras discurrir por el mar Báltico.
Moscú y Minsk cierran las maniobras Západ-2025 en un polígono militar en territorio ruso
Los ejército ruso y bielorruso cierran este martes las maniobras estratégicas Západ-2025 en territorio ruso, desde un polígono militar a las aguas del Báltico y el mar de Barents.
Por ese motivo, el ministro de Defensa bielorruso, Víctor Jrenin, se desplazó a Rusia para supervisar "la fase activa" de los ejercicios, que han puesto en alerta a la OTAN.
El objetivo de las actividades, que arrancaron el pasado viernes, es coordinar las acciones de diferentes tipos de unidades en la defensa de la Unión Estatal Rusia-Bielorrusia.
Un ataque ucraniano alcanza otra refinería rusa, según el Estado Mayor
Un ataque llevado a cabo la pasada noche por las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército ucraniano alcanzó una refinería situada en la región de Sarátov de la Federación Rusa, según anunció el Estado Mayor General ucraniano en su cuenta de Telegram.
“En la zona de la infraestructura se han registrado explosiones y un incendio”, dice el comunicado, que añade que Ucrania trabaja en establecer la magnitud de los daños causados en este nuevo golpe a la industria energética rusa.
Según el propio Estado Mayor, la infraestructura atacada refinó en 2023 unas 4,8 millones de toneladas de petróleo y suministra combustible a las Fuerzas Armadas rusas.
Rubio dice que "probablemente" Trump y Zelenski se reúnan la semana que viene para abordar la guerra
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, podría mantener un nuevo encuentro la semana que viene con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en el marco de los contactos para intentar lograr un acuerdo para el fin de la invasión desatada por Rusia en febrero de 2022.
"Ningún otro líder del mundo ha hecho más que Trump para intentar poner fin a la guerra. Múltiples llamadas con (el presidente ruso, Vladimir) Putin, múltiples reuniones con Zelenski, incluida probablemente una la semana que viene, de nuevo en Nueva York", ha dicho ante la prensa en Tel Aviv, antes de embarcar en un vuelo con destino a Qatar.
Rusia derriba 87 drones ucranianos sobre nueve de sus regiones y la anexionada Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche y durante la madrugada de hoy un total de 87 drones de ala fija ucranianos sobre nueve regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
"Desde las 23:00 de la pasada noche hasta las 06:00 hora de Moscú (GMT+3) fueron interceptados y destruidos 87 aparatos ucranianos de ala fija", se afirma en el parte castrense.
Según el mando militar ruso, solo en la región de Kursk, fronteriza con Ucrania, las unidades de defensa antiaérea derribaron 30 drones enemigos.
Mueren dos personas en un ataque del Ejército de Rusia contra Zaporiyia
Al menos dos personas han muerto este martes en un ataque lanzado por el Ejército de Rusia contra una localidad en la provincia ucraniana de Zaporiyia, situada en el este y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.
El gobernador de Zaporiyia, Ivan Fedorov, ha indicado en su cuenta en Telegram que "dos personas han muerto y catorce han resultado heridas a causa de los ataques enemigos contra Polohivski y Zaporiyia", sin que Moscú se haya pronunciado por ahora sobre estos bombardeos.
