En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Se recrudecen los ataques de Israel en la ciudad de Gaza con más de 100 muertos en 24 horas
Acusan al ejército israelí de un ataque contra un hospital infantil en la ciudad de Gaza
Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian el "éxito" de dos ataques aéreos contra Israel
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Netanyahu señala a Qatar por difundir la “monstruosa mentira” de que Israel mató a Kirk
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insinuó este jueves, sin aportar pruebas, que los rumores sobre la participación de Israel en el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk, que describió como "una monstruosa mentira", podrían estar financiados por Catar.
“Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, dijo que cuanto más grande sea la mentira, más rápido se propagará”, afirmó Netanyahu en un vídeomensaje publicado en X. “Bueno, alguien ha inventado una mentira monstruosa: que Israel tuvo algo que ver con el horrible asesinato de Charlie Kirk."
Medio millar de juristas clama ante la Embajada de Israel en Madrid por el fin del "genocidio"
Cerca de medio millar de juristas, algunos de ellos vestidos con togas, se han concentrado esta tarde ante la Embajada de Israel en Madrid para exigir el fin del "genocidio" en Gaza, en plena ofensiva terrestre del ejército israelí en la ciudad de Gaza. Convocados por Juristas por Palestina, una plataforma que integra a abogados, jueces, fiscales, académicos y diversos operadores jurídicos, la protesta ha coincidido con otra concentración que se celebraba a la misma hora en Barcelona ante el Consulado de Israel. Sendas concentraciones se producen apenas un día después de que el Ejército israelí iniciase una operación terrestre contra la ciudad de Gaza, el día que también se conoció que una Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU ha determinado que Israel está perpetrando un genocidio en la Franja.
El ministro de Finanzas de Israel asegura estar discutiendo con EEUU la división de Gaza
El ministro de Finanzas de Israel, el radical y colono Bezalel Smotrich, dijo este miércoles que la "Franja de Gaza se está convirtiendo en una bonanza inmobiliaria" y que está en conversaciones con Estados Unidos sobre su división, según recoge la prensa local.
Meloni se muestra en contra de la nueva ofensiva militar de Israel para ocupar la ciudad de Gaza
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha asegurado este miércoles que Roma no puede apoyar la nueva ofensiva militar del Ejército israelí para ocupar la ciudad de Gaza y ha catalogado de "desproporcionados" los ataques sobre el enclave palestino. "La reacción decididamente desproporcionada de Israel está provocando un número inaceptable de víctimas civiles, una situación que solo puede empeorar con la ocupación de la ciudad de Gaza", ha dicho desde la ciudad de Ancona, en el centro del país.
Muere un trabajador humanitario de MSF tras un ataque israelí en Gaza
La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha anunciado este miércoles la muerte de su decimotercer trabajador humanitario, Husein Alnayar, tras sucumbir a las heridas sufridas hace varios días en un ataque aéreo del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. "Hussein es el decimotercer compañero de MSF asesinado desde que comenzó la guerra en Gaza. Estamos indignados de que la violencia militar siga matando a nuestros compañeros palestinos", ha denunciado a través de un comunicado.
Israel mata a 81 gazatíes en lo que va de miércoles, la mayoría en ciudad de Gaza
El Ejército israelí ha matado en lo que va de miércoles a 81 palestinos en toda la Franja, según un balance provisional publicado por periodistas y basado en las morgues de hospitales, entre ellos al menos 38 en la ciudad de Gaza que afronta su segundo día de ofensiva terrestre. En uno de los ataques aéreos contra la capital, 15 gazatíes murieron -entre ellos mujeres y niños- cuando la vivienda en la que se refugiaban en el campamento de Al Shatea, al oeste de ciudad de Gaza, fue bombardeada, según informó a EFE una fuente local.
Miles de personas vuelven a protestar frente a la residencia de Netanyahu en Jerusalén
Miles de personas han vuelto a reunirse en las inmediaciones de la residencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén para protestar por las políticas del Gobierno en relación con la ofensiva en Gaza y el destino de los rehenes que siguen secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el enclave palestino. Los familiares y manifestantes han recrudecido las protestas después de que hayan surgido nuevas informaciones que apuntan a que los rehenes podrían estar siendo utilizados como escudos humanos en plena operación militar israelí en la ciudad de Gaza. Así, muchos manifestantes han expresado su preocupación por la idea de que resulten heridos a causa de los bombardeos o sean ejecutados.
Israel advierte de que habrá respuesta contra Bruselas si aprueba las sanciones anunciadas
El ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, advirtió este miércoles de que habrá una respuesta contra Bruselas si se aprueban las medidas anunciadas hoy por la Comisión Europea (CE) que buscan retirar las ventajas comerciales a Israel, así como sancionar a dos de sus ministros más radicales. "Israel continuará luchando, con la ayuda de sus amigos en Europa, contra los intentos de dañarla mientras está inmersa en una guerra existencial. Las medidas contra Israel serán respondidas en consecuencia, y esperamos no tener que recurrir a ellas", dijo en una publicación en su cuenta de X. Además, el titular de Exteriores tildó de "moral y políticamente distorsionadas las recomendaciones del Consejo de la CE liderado por la presidenta Ursula e Von der Leyen" y confía en que "no sean adoptadas como ha ocurrido hasta ahora". "Las acciones contra Israel perjudicarán los intereses de la propia Europa", puntualizó.
La Sanidad gazatí denuncia que Israel bloquea el acceso de combustible a la ciudad de Gaza
El Ministerio de Sanidad del Gobierno de Hamás en Gaza denunció este miércoles que el Ejército israelí obstaculiza "deliberadamente" los intentos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para introducir combustible en la ciudad de Gaza (norte), necesario para hospitales y transporte.
"La ocupación israelí está obstaculizando deliberadamente los intentos de la Organización Mundial de la Salud de suministrar combustible a los hospitales de la Franja de Gaza", recoge el texto publicado por el ministerio.
ONG piden a países "intervención urgente" en Gaza tras declaración de comisión de la ONU
Más de una veintena de ONG que trabajan en Gaza llamaron este miércoles a los países de la ONU a una "intervención urgente" después de que una comisión del organismo concluyera, por primera vez, que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza.
Los representantes de 22 organizaciones, entre ellas, Médicos Sin Fronteras, el Consejo Noruego para los Refugiados, CARE International, Save the Children y Oxfam International, indicaron en una declaración que "los Estados miembros deben utilizar todas las herramientas políticas, económicas y legales a su alcance para intervenir".
