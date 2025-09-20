Ataque informático
El aeropuerto de Bruselas, afectado por un cibertataque
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual
EFE
El aeropuerto de Bruselas se ha visto afectado la pasada noche por un ciberataque contra su proveedor de servicios de facturación y embarque, informó la entidad aeroportuaria de la capital belga.
En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles.
La incidencia supuso que las operaciones de 'check-in' y embarque tuvieron que hacerse de manera manual.
La entidad asegura que el ataque "tiene un gran impacto en el calendario de vuelos y lamentablemente provocará retrasos y cancelaciones de vuelos".
De ese modo, aconseja a los pasajeros con vuelo este sábado 20 de septiembre que verifiquen el estado de su vuelo con su aerolínea antes de desplazarse al aeropuerto y sólo acudir si su vuelo está confirmado.
- Cierra en el Ensanche la pastelería que puso la mítica cruz en la tarta de Santiago
- ¿Se mantendrá el buen tiempo en Galicia este fin de semana? Esto es lo que dice la previsión
- Esta compañía aérea lanza vuelos desde Santiago para el puente de diciembre por menos de 60 euros ida y vuelta
- Una actriz gallega y Tanxugueiras protagonizan el nuevo spot viral de Movistar rodado en Galicia
- Lavacolla gana peso en la red de Vueling: nuevo avión con base y más rutas tras la salida de Ryanair
- Una ciudad gallega se cuela entre las mejores de Europa para una escapada de fin de semana
- El rey vigués del bocadillo abre su primera franquicia en Santiago
- Vegalsa-Eroski abre en Santiago las puertas de su Cash Record más grande