Guerra en Oriente Próximo, en directo: Israel confirma la muerte de dos miembros de Hezbolá tras los nuevos ataques en Líbano

Trump dice que los ataques del 7 de octubre contra Israel fueron "genocidio al más alto nivel"

Los palestinos desplazados huyen de la ciudad de Gaza.

Los palestinos desplazados huyen de la ciudad de Gaza. / Abdel Kareem Hana / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

