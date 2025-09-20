Relaciones internacionales
Japón pospone el reconocimiento del Estado palestino antes de conferencia en la ONU
El gobierno nipón admite que su prioridad es mantener la buena relación con Washington
Redacción
Japón anunció que no reconocerá por ahora al Estado de Palestina, a pocos días de la Conferencia de Alto Nivel sobre Palestina en el marco de la Asamblea General de la ONU en medio de informaciones que apuntan a que la decisión de Tokio tiene como objetivo preservar una buena relación con Washington.
"El problema no es si reconocer o no, sino cuándo hacerlo. Creo que estamos en un momento en el que debemos pensar seriamente qué es lo que realmente, de forma práctica y efectiva, conduce a la solución de dos Estados, que Japón ha apoyado de manera consistente", dijo el viernes el ministro de Exteriores Takeshi Iwaya, en una rueda de prensa.
El diario local 'Asahi' citó el miércoles a fuentes gubernamentales que atribuyeron la decisión japonesa al deseo de no dañar la relación con Estados Unidos ni provocar que Israel endurezca su postura. Alrededor de 150 países, incluidos Francia, Portugal y el Reino Unido, ya han reconocido, o anunciado que reconocerán a Palestina en el evento del lunes.
Iwaya subrayó que Tokio "no tolera las acciones unilaterales de Israel", incluidas la ofensiva en Gaza, las restricciones a la ayuda humanitaria y la anexión de Cisjordania, y advirtió que mantiene abiertas "todas las opciones", incluido el reconocimiento de Palestina como Estado, si la situación empeora.
El jefe de la diplomacia nipona también conversó el viernes con su homólogo israelí, Gideon Saar, a quien exigió un alto el fuego inmediato y expresó su alarma por el deterioro humanitario. También habló con su homóloga palestina Varsen Aghabekian, a quien reiteró el apoyo de Japón a la solución de dos Estados y a las reformas de la Autoridad Nacional Palestina.
