En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: Jordania reabre el cruce fronterizo con Cisjordania a pasajeros tras el tiroteo del jueves
Egipto confirma presencia de sus tropas cerca de Gaza para "defender seguridad nacional"
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
El Reino Unido reconocerá este domingo a Palestina como Estado
El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, anunciará de forma oficial este domingo por la tarde el reconocimiento oficial del Estado de Palestina, según adelantan varios medios británicos. (Seguir leyendo)
Egipto confirma la presencia de sus tropas cerca de Gaza para "defender seguridad nacional"
Egipto ha defendido la presencia de sus tropas en el norte de la península del Sinaí, fronteriza con la Franja de Gaza, para "defender la seguridad nacional" en medio de creciente preocupación en Israel por el supuesto incremento de las unidades del Ejército del país vecino en la zona en un momento de gran tensión en Oriente Medio.
"La cruenta guerra de exterminio que se libra en la Franja de Gaza desde hace casi dos años, a pocos metros de la frontera oriental con Egipto, exige que las Fuerzas Armadas estén preparadas y listas, utilizando toda su capacidad y experiencia, para cualquier eventualidad que amenace la seguridad nacional y la soberanía del país sobre todo su territorio", dijo un comunicado oficial egipcio.
Miles de israelíes claman contra Netanyahu y advierten de que podría ser la "última noche" de los rehenes
Miles de personas han tomado un sábado más las calles de las principales ciudades israelíes para protestar contra el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien responsabilizan de la falta de un acuerdo para la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, y han advertido de que esta podría ser su "última noche" debido a la ofensiva militar a gran escala lanzada sobre la ciudad de Gaza.
Familiares de los rehenes han instado a la población a sumarse a las protestas, con uno de los actos centrales celebrados este sábado en Jerusalén, donde han estado familiares como Einav Zangauker, Ofir Braslavski Michel Iluz, Anat Angrest y rehenes liberados como Yair Horen.
Jordania reabre cruce fronterizo con Cisjordania a pasajeros tras el tiroteo del jueves
Jordania reabrió este domingo a los pasajeros el cruce de Allenby, o Puente Rey Hussein, principal paso fronterizo entre el reino hachemí y Cisjordania ocupada, que permanecía cerrado desde el tiroteo del pasado jueves, en el que murieron dos israelíes.
"El Puente Rey Hussein ha sido reabierto para el movimiento de pasajeros en ambas direcciones", confirmó la Seguridad Pública jordana, del Ministerio de Interior, según el canal oficial Al Mamlaka.
Apuntó, no obstante, que el cruce permanecerá cerrado "hasta otro aviso" para camiones y operaciones de carga.
Javier Milei se reunirá con Benjamín Netanyahu el próximo jueves en Estados Unidos
El presidente de Argentina, Javier Milei, se reunirá el próximo jueves con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Estados Unidos, según confirmaron este sábado fuentes oficiales.
Milei partirá rumbo a Norteamérica este domingo a las 23:00 hora local (2:00 GMT del lunes), junto a una comitiva oficial, para aterrizar en la ciudad de Nueva York el lunes a las 9:30 hora local (12:30 GMT).
Hamás publica una "imagen de despedida" de los rehenes por la ofensiva en ciudad de Gaza
El grupo islamista Hamás difundió este sábado una imagen de propaganda psicológica en la que muestra a 46 de los 48 rehenes que quedan en Gaza (excluyendo a dos tailandeses) asegurando que es una "imagen de despedida" de cara al inicio de la operación terrestre del Ejército de Israel en la capital del enclave palestino.
"Debido a la negativa de (el primer ministro, Benjamín) Netanyahu y (el jefe del Estado Mayor, Eyal) Zamir, una imagen de despedida mientras la operación militar en ciudad de Gaza comienza", se lee en la parte superior de la imagen difundida por los islamistas.
Las autoridades de la Franja elevan a más de 270.000 los desplazados por la ofensiva contra la ciudad de Gaza
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han denunciado este sábado que más de 270.000 palestinos se han visto desplazados a la fuerza desde la ciudad de Gaza a causa de la ofensiva a gran escala desatada el 16 de septiembre por el Ejército de Israel para intentar capturar la localidad.
"La ocupación ha desplazado por la fuerza a 270.000 palestinos de la ciudad de Gaza hacia el sur, bajo las amenazas de los bombardeos y el genocidio, mientras que más de 900.000 permanecen firmes y se niegan a irse", ha manifestado la oficina de prensa de las autoridades gazatíes a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram.
Cientos de personas asisten a un concierto en Berlín por los niños de la Franja de Gaza
Un concierto organizado en la céntrica plaza de Berlín de Gendarmenmarkt por la red internacional de activistas humanitarios Avaaz por "la solidaridad, la humanidad y la música" reunió a varios cientos de personas en una cita dedicada los niños de la Franja de Gaza.
El evento, presentado como un gesto de apoyo al "derecho universal de los niños a una vida y un futuro" contó con una exposición de retratos de menores de la Franja de Gaza, territorio palestino escenario de la guerra de Israel contra la organización islamista palestina Hamás.
Unos 22.000 gazatíes volvieron a ciudad de Gaza tras intentar huir al sur
El Gobierno del grupo islamista Hamás en la Franja de Gaza aseguró este sábado que unas 22.000 personas han vuelto a la ciudad de Gaza tras intentar huir al sur de la Franja por las pobres condiciones humanitarias que encontraron al llegar, según un comunicado del Ejecutivo.
"Los equipos también registraron un desplazamiento inverso, con más de 22.000 personas que volvieron a sus zonas de origen dentro de la ciudad de Gaza para el sábado al mediodía (desde mediados de agosto), después de transportar sus muebles y pertenencias al sur para ponerlos a salvo", recoge el texto del Gobierno.
El Gobierno de Gaza estima en un millón los desplazados en el sur de la franja palestina
El Gobierno de Hamás en Gaza estimó este sábado que en torno a un millón de personas se hacinan en Mawasi y Jan Yunis, en el sur de la franja y hacia donde el Ejército israelí ha dirigido las evacuaciones forzosas desde todo el enclave palestino, especialmente desde la ciudad de Gaza.
"Actualmente alberga aproximadamente un millón de personas", recogió el comunicado del Ejecutivo gazatí sobre la zona de Al Mawasi, que engloba el área costera al oeste de Jan Yunis y el noroeste de Rafah.
Mientras tanto, el Ejecutivo asegura que en la capital quedan aún unos 900.000 gazatíes.
