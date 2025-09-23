Guerra en Oriente Próximo, en directo: Netanyahu insiste en que "no habrá un estado palestino" y anuncia que impulsará la colonización

Ascienden a más de 65.300 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel en gaza, según Hamás

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, han elevado este lunes a más de 65.300 los palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por Israel contra el enclave tras los ataques del 7 de octubre de 2023, una cifra que incluye más de 60 fallecidos a manos de las tropas israelíes durante el último día. "El balance de la agresión israelí ha aumentado a 65.344 mártires y 166.795 heridos desde el 7 de octubre de 2023", ha dicho el Ministerio de Sanidad gazatí en un comunicado, en el que indica que "durante las últimas 24 horas, 61 mártires y 220 heridos han llegado a hospitales de la Franja", si bien ha subrayado que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden llegar a ellas".