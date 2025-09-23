Erdogan: “Israel ha perdido el control de sus acciones en Gaza y en toda la región”

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha asegurado en su discurso este martes en la Asamblea General de Naciones Unidas que Israel y su primer ministro, Binyamín Netanyahu, “han perdido el control de sus propias acciones, tanto en Gaza como en toda la región”.

En su turno, que como todos los líderes y jefes de Estado, es de 15 minutos, el presidente turco ha protagonizado un arrebato de más de 35 minutos, gran parte de los cuales ha sido dedicado a criticar las acciones del Estado hebreo en la Franja.

“El último ataque contra Qatar, mientras Hamás estudiaba la última oferta de alto el fuego, es una muestra de que Israel ha perdido el control. Netanyahu no está interesado en la paz ni en la liberación de los secuestrados. La obsesión de Israel en las supuestas tierras prometidas ha acabado resultando en una amenaza no solo para los civiles e inocentes palestinos, sino para toda la seguridad y paz regional”, ha dicho Erdogan en su discurso, donde ha reclamado acción internacional contra el gobierno israelí.

Turquía, de hecho, desde la guerra de bombardeos de 12 días entre Israel e Irán, ha empezado a ampliar su arsenal de misiles balísticos, y ha aprobado el desarrollo de su propia ‘cúpula de hierro’, un sistema antiaéreo para derribar, en el aire, cualquier misil dirigido hacia el país que posee dicho sistema. Periódicos, tertulianos y analistas con espacio en las televisiones y ganas de crear tensiones aseguran asiduamente que, ahora, después de Gaza, Palestina e Irán, el objetivo militar de Israel no es otro que Turquía.

“El genocidio sigue en Gaza, mientras hablamos. Mientras hablamos Israel sigue masacrando civiles. En los últimos 23 meses, un niño ha sido asesinado en Gaza cada hora. Sí, cada hora”, ha continuado el turco, que ha mostrado fotografías de mujeres en colas de ayuda humanitaria, niños desnutridos y la destrucción de la Franja.

“El punto más bajo de la humanidad”

Erdogan, que en parte de su discurso también se ha referido a los conflictos de Ucrania, Rusia, Irán y Siria —en la audiencia, de hecho, estaba Ahmed al Sharaa, presidente interino sirio y gran aliado de Erdogan—, ha hecho un llamamiento a la ONU a modificar su rumbo actual y pasar a la acción contra un Israel, ha dicho el presidente turco, que ha protagonizado “la brutalidad más grande del último siglo”.

“Lo que estamos viviendo es el punto más bajo de la humanidad. La gente que está cometiendo esta brutalidad en Gaza va contra la vida humana en general. Amigos, no podemos continuar con esta locura. Los genocidas que están cometiendo estas atrocidades deben ser puestos ante la justicia internacional. Todo quien calla es cómplice. Hoy es el día. Hoy es el día de estar al lado de los palestinos oprimidos. Mostrad el coraje para tomar acción”, ha dicho Erdogan.

Turquía, que en el último año ha cortado toda relación diplomática y comercial con Israel, sigue permitiendo que el petróleo y gas de Azerbaiyán llegue a puertos israelís a través de las refinerías y costas turcas.

