La Flotilla Sumud denuncia "al menos 13 explosiones" y cortes de las comunicaciones en su travesía

La Flotilla Global Sumud -iniciativa humanitaria con el fin de romper el bloqueo israelí de Gaza- informó este martes de "al menos 13 explosiones" y vuelo de "drones no identificados", además de "interferencias en las comunicaciones" en su travesía hacia la franja palestina en el Mediterráneo.

La organización denunció en un mensaje de su cuenta oficial de Telegram -que ha ido actualizando información durante este miércoles- que las explosiones se escucharon "en y alrededor de varios barcos de la Flotilla", además de reportar que múltiples tripulantes vieron "objetos que fueron lanzados sobre al menos diez barcos desde drones o aeronaves, provocando daños".

La Flotilla internacional había informado previamente del sobrevuelo de "más de 15 drones" a baja altitud sobre el barco Alma, la misma embarcación que fue "atacada" durante su escala en Túnez y que las autoridades tunecinas consideraron una "acción predeterminada".

"No se han reportado víctimas. El alcance de los daños será completamente evaluado a la luz del día", agregó el comunicado.

La Flotilla internacional dijo que se trata de "operaciones psicológicas" para frenar su navegación y afirmó que la presencia de drones tienen la intención de "intimidar y potencialmente recabar inteligencia para Israel".

La misión marítima condenó estos días los "intentos" israelíes por "criminalizarla" después de que Israel afirmara que se trata de una "iniciativa yihadista" apoyada por el grupo islamista Hamás.

El Ministerio de Exteriores de Israel advirtió este martes que la flotilla debe atracar en puertos israelíes para transferir la ayuda humanitaria que transporta, en lugar de hacerlo directamente a la franja palestina.

La misión rechazó cualquier acusación e insistió en que la flotilla reivindica su "derecho a entregar ayuda, proteger a los voluntarios y desafiar el asedio" con su misión, que calificó de "transparente y no violenta".

La Flotilla está integrada por 51 barcos, según la página de rastreo de la flotilla, incluidos los seis atracos en Grecia que esperan unirse a las delegaciones que salieron de España, Túnez e Italia para perseguir todos juntos su travesía hacia Gaza.