En Directo
Minuto a minuto
Guerra en Oriente Próximo, en directo: La Global Sumud Flotilla pide "escolta y observadores" a los países de la ONU ante decenas de explosiones
La misión humanitaria denuncia explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones
O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez
El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza.
Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.
Netanyahu planea censurar a los líderes que apoyan un Estado para "asesinos y violadores"
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, antes de viajar a Nueva York para dirigirse a la Asamblea General de la ONU, afirmó que censurará a los líderes que, según dijo, buscan otorgar un Estado a "asesinos, violadores y quemadores de niños". "En la Asamblea General hablaré de nuestra verdad: la de los ciudadanos de Israel, la de los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel y la de nuestro país", señaló el mandatario en un comunicado difundido por su oficina este jueves por la madrugada. "Censuraré a aquellos dirigentes que, en lugar de condenar a los asesinos, violadores y quemadores de niños, pretenden darles un Estado en el corazón de la tierra de Israel. Eso no ocurrirá", añadió.
Meloni, sobre la flotilla
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha criticado duramente a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia la Franja de Gaza cargada con ayuda, calificando la iniciativa humanitaria de "innecesaria, peligrosa e irresponsable". "No hay necesidad de arriesgar la seguridad. No hay necesidad de entrar en una zona de guerra para entregar una ayuda a Gaza que el Gobierno italiano y las autoridades competentes podrían haber entregado en cuestión de horas", ha subrayado la primera ministra en declaraciones a la prensa desde Nueva York.
El jefe del Ejército israelí pide a los gazatíes que se rebelen contra Hamás
El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, pidió este miércoles a los gazatíes, en una visita al sur de la ciudad de Gaza, que se rebelen contra la organización islamista Hamás, "responsable de su sufrimiento", mientras en las últimas horas las bombas del Ejército israelí han matado a más de 80 palestinos en el enclave, según medios árabes. "Hago un llamado a los residentes de Gaza: ¡levántense y rompan con Hamás! Es responsable de su sufrimiento. La guerra y el sufrimiento terminarán si Hamás libera a los rehenes y entrega sus armas", dijo el teniente general durante su visita a la capital gazatí acompañado de otros altos cargos del Ejército.
Suben a 84 los gazatíes muertos en lo que va de miércoles por ataques israelíes
Al menos 84 gazatíes han muerto en lo que va de miércoles en diferentes ataques israelíes lanzados contra la Franja de Gaza, la mayoría concentrados en la capital gazatí, según informa la agencia de noticias palestina, Wafa, que cita a fuente médicas. Periodistas gazatíes que hacen el seguimiento en las morgues de los hospitales incluso elevan esta cifra a 91, según su último recuento al que ha tenido acceso EFE.
Varios países islámicos se comprometen a "cooperar" con Trump para poner fin a la guerra en Gaza
Líderes y altos cargos de ocho países árabes e islámicos expresaron este martes su deseo de "cooperar" con el presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza, tras una cumbre entre EEUU y estas naciones miembros de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI). La cumbre, celebrada el lunes en Nueva York en los márgenes de la Asamblea General de la ONU y convocada por Trump, contó con la presencia de jefes de Estado como el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani; el rey de Jordania, Abdalá II; el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan; o el presidente de Indonesia, Prabowo Subianto.
Asimismo, también participaron el primer ministro de Pakistán, Mohamed Shehbaz Sharif; el primer ministro de Egipto, Mustafa Madbuli; el ministro de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, Abdalá bin Zayed Al Nahyan; y el jefe de la diplomacia de Arabia Saudí, Faisal bin Farhan, de acuerdo con un comunicado conjunto publicado este martes. Durante la reunión, estos países expresaron "su compromiso de cooperar con el presidente Trump y destacaron la importancia de su liderazgo para poner fin a la guerra y abrir horizontes para una paz justa y duradera".
20 heridos en Eilat
Al menos veinte personas resultaron heridas, dos de ellas en estado grave, por el bombardeo de un dron lanzado desde Yemen contra la ciudad de Eilat, en el sur de Israel, informó el servicio de emergencias israelí, el Magen David Adom (MDA). "El MDA está brindando atención médica y evacuando a 20 heridos al Hospital Yoseftal, entre ellos 2 hombres en estado grave, de unos 60 años, con lesiones graves en las extremidades; 1 herido moderado con heridas de metralla en la parte superior del cuerpo y 17 heridos leves con heridas de metralla y lesiones en las extremidades", recoge el comunicado del servicio de emergencias.
Bruselas destina 50 millones adicionales en ayuda humanitaria para hacer frente a la crisis en Gaza
La Comisión Europea ha confirmado este miércoles el desembolso de 50 millones de euros adicionales en ayuda humanitaria para responder a la crisis en Gaza, ante la "catastrófica situación humanitaria" en la Franja. Con estos fondos, el Ejecutivo europeo eleva hasta 220 millones la partida humanitaria destinada a Gaza y Cisjordania y ha movilizado más de 550 millones desde 2023, cuando los ataques terroristas de Hamás en suelo israelí desencadenaron la ofensiva del Ejército israelí contra el territorio palestino que ha dejado hasta la fecha unos 65.400 palestinos muertos.
El presidente iraní asegura ante la ONU que la República Islámica no busca armas atómicas
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, aseguró este miércoles ante la Asamblea General de la ONU que la República Islámica no busca armas atómicas, ante la inminente restauración de las sanciones del Consejo de Seguridad contra el país persa por su programa nuclear. "Irán nunca ha buscado fabricar armas nucleares y nunca lo hará", aseguró el presidenteiraní. Pezeshkian acusó a Reino Unido, Francia y Alemania (E3) de actuar al "servicio" de Estados Unidos al iniciar el proceso de reinstauración automática de sanciones de Naciones Unidas contra el país persa al considerar que no cumple con sus compromisos adquiridos en el acuerdo nuclear de 2015.
El Rey implora a Israel que "detenga la masacre" en Gaza: "No más muertes en nombre de un pueblo que ha sufrido tanto"
El Rey Felipe VI ha implorado desde la tribuna de la ONU al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" en Gaza y que deje de causar "más muertes" en nombre de un pueblo, el judío, "que ha sufrido tanto a lo largo de la historia" y con el que España tiene profundos lazos históricos. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, y en línea con la postura que ha venido manteniendo el Gobierno, el monarca ha defendido que "no podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación", "ante tantas muertes entre la población civil; o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas". "¿Con qué destino?", se ha preguntado.
La misión de paz de la ONU denuncia caída de un dron israelí en su cuartel general en Líbano
La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) denunció este miércoles la caída de un avión no tripulado israelí en su cuartel general en Naqoura, en el sur del país, donde se estrelló la víspera sin que se registraran víctimas ni daños materiales. "Pacificadores con experiencia en la eliminación de artefactos explosivos aseguraron y neutralizaron inmediatamente el aparato. Se determinó que el dron no estaba armado, pero iba equipado con una cámara", explicó la portavoz de los cascos azules Kandice Ardiel en su cuenta de X.
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago