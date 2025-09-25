En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
La OTAN advierte a Rusia de que se defenderá de cualquier amenaza utilizando "todos los instrumentos militares y no militares necesarios"
Muere en el frente con Rusia un español de 38 años voluntario en el Ejército de Ucrania desde octubre de 2024
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski y Macron abordan un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión en Nueva York
Los presidentes de Ucrania y Francia, Volodimir Zelenski y Emmanuel Macron, respectivamente, han abordado un posible refuerzo de la defensa aérea de Ucrania durante una reunión celebrada en Nueva York en los márgenes de la 80ª Asamblea General de Naciones Unida, ante la ofensiva militar rusa y después de los últimos incidentes en el espacio aéreo de varios países de la OTAN. "Hemos discutido sobre el fortalecimiento de la defensa aérea de Ucrania, la escalada de Rusia contra países europeos y los casos de drones detectados en Polonia, Rumanía y Dinamarca, así como de aviones de combate en Estonia. Se requieren una respuesta y una acción rápidas", ha dicho Zelenski en un mensaje en su cuenta en la red social X después de la reunión.
Ucrania destruye en una noche tres aviones rusos
La inteligencia militar ucraniana (GUR) destruyó anoche en una operación especial en la península ocupada de Crimea dos aviones rusos de transporte táctico Antónov An-26, según informó el propio GUR, al tiempo que la Fuerza Aérea ucraniana dio parte del derribo de madrugada de un avión de combate Su-34 en el frente de Zaporiyia. El GUR ha destruido asimismo en Crimea un radar emplazado en la costa de la península del mar Negro. Un vídeo distribuido por el GUR y aparentemente grabado con una cámara incorporada en los drones que destruyeron los dos An-26 y el radar muestra la destrucción de estos tres objetivos.
Zelenski, con Felipe VI
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha agradecido al Rey Felipe VI el "apoyo efectivo y genuino" que España está brindando a su país desde que se produjo la invasión por parte de Rusia en febrero de 2022. Ambos han coincidido en los márgenes de la Asamblea General de la ONU, donde el Rey ha sido el primero en hablar en esta segunda jornada y le ha seguido precisamente el mandatario ucraniano.
Habla Macron
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este miércoles que los países de la OTAN deberían "elevar" su respuesta en caso de nuevas "provocaciones" por parte de Rusia, si bien no se ha mostrado favorable a disparar a los aparatos rusos que entren en el espacio aéreo de los Estados miembro. "La OTAN ha reaccionado de manera proporcionada elevando su postura de defensa (...) Si vuelven a provocar, hay que reaccionar con un poco más de fuerza", ha subrayado durante una entrevista con dos medios franceses desde Nueva York, donde ha asistido a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Rusia ataca un centro de entrenamiento de soldados
Las Fuerzas de Tierra de la Armada de Ucrania informaron este miércoles de un ataque combinado ruso contra uno de sus centros de entrenamiento, en el que se produjo un número de bajas sin especificar. "Entre las armas usadas hubo dos misiles balísticos Iskander", señalaron en un breve comunicado en el que indicaron que debido a la precisión del ataque y a pesar de las medidas de seguridad "no fue posible evitar por completo las bajas entre el personal".
Habla Zelenski
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el derecho internacional y las instituciones multilaterales se han vuelto tan débiles en los últimos años que solo los aliados y el armamento pueden garantizar la supervivencia de países bajo ataque como el suyo. "Si una nación quiere paz sigue teniendo que trabajar en armas. Es terrible, pero es la realidad. No es el derecho internacional, no es la cooperación. Son las armas las que deciden quién sobrevive", declaró en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas.
Mueren dos personas en un nuevo bombardeo de las fuerzas rusas sobre la ciudad ucraniana de Kostantínovka
Al menos dos personas han muerto y otras ocho han resultado heridas como consecuencia de un bombardeo de las fuerzas rusas sobre la ciudad de Kostantínovka, en la gran parte ocupada provincia de Donetsk. El gobernador de la región, Vadim Filashkin, ha lamentado que se trata ya de una situación que se vive a diario. "Los rusos atacan deliberadamente a civiles, matan, mutilan y disfrutan", ha expresado en un mensaje en su cuenta de Telegram.
Mueren dos personas en un ataque con drones de Ucrania contra el centro de la ciudad de Novorosíisk, en Rusia
Al menos dos personas han muerto este miércoles a causa de un ataque con drones por parte del Ejército de Ucrania contra la ciudad rusa de Novorosíisk, situada en el krai de Krasnodar, según han denunciado las autoridades de Rusia, que han hablado de "un ataque horrible" contra el centro de la localidad. "Esta tarde, Novorosíisk ha sufrido un ataque horrible por parte del régimen de Kiev. Varios drones han impactado en el centro de la ciudad a plena luz del día", ha dicho el gobernador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, en un mensaje en su cuenta en Telegram en el que ha afirmado que otras tres personas han resultado heridas.
La UE aplaude el giro de Trump sobre que Ucrania puede ganar la guerra y recuperar sus territorios
La Unión Europea ha aplaudido este miércoles el giro en la posición del presidente estadounidense, Donald Trump, en la guerra en Ucrania, tras declarar que Kiev "está en condiciones" de ganar la guerra y recuperar todo el territorio invadido por Rusia, tras constatar que esta postura se alinea con la posición europea. En rueda de prensa desde Bruselas, la portavoz de Exteriores del bloque, Anitta Hipper, ha defendido que el pueblo ucraniano lucha con valentía por su libertad, democracia y soberanía, por lo que ha considerado "fundamental" defender la independencia, soberanía e integridad territorial ucraniana.
- Muere atropellado un ciclista en las inmediaciones del Campus Sur de Santiago
- Una premiada panadería de Santiago con más de 70 años de historia abre nuevo despacho en el Ensanche
- Lo último de 'Revelando Compostela': así son las cinco nuevas rutas para redescubrir Santiago este otoño
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- La conductora del coche que terminó volcado el sábado en Santiago dio positivo en alcohol en vía penal
- Canceladas dos conexiones entre Galicia y Madrid, una en el aeropuerto de Santiago, por 'razones operativas
- Una popular marca francesa de sneakers abre sus puertas en As Cancelas esta semana
- Todo a punto para acondicionar los terrenos del jardín botánico de Santiago