Trump firma una orden para que sus aliados puedan comprar una parte de TikTok y estima que valdrá 14.000 millones de dólares

La escisión de TikTok en Estados Unidos va tomando forma. Donald Trump firmó este jueves una nueva orden ejecutiva para facilitar que un grupo de poderosos inversores aliados del presidente pueda hacerse con el control del negocio estadounidense de la popular aplicación china de vídeo, que acumula más de 170 millones de usuarios en el país.

Aunque Trump fue el primero en proponer la prohibición de TikTok, fue su sucesor en la presidencia, Joe Biden, quién selló el año pasado una ley aprobada por una amplia e inhabitual mayoría bipartidista en la que se exigía a la propietaria de la app, el gigante chino ByteDance, a venderla o enfrentarse a su bloqueo. Washington ha advertido reiteradamente que el Gobierno de China podría instrumentalizar la plataforma para espiar o manipular a sus usuarios, sin presentar pruebas de ello.

La orden ejecutiva firmada ayer permite a Trump posponer 120 días la aplicación de la ley, periodo en el que los negociadores deberán cerrar un acuerdo definitivo. El presidente estadounidense aseguró ayer que su homólogo chino, Xi Jinping, había dado "luz verde" el pacto preliminar. Hasta ahora, China se había opuesto a vender su activo más influyente en el mundo digital.

Los inversores estadounidenses se harán con el control de alrededor del 65% de la nueva empresa, mientras que ByteDance y los inversores chinos poseerán menos del 20%. El consejo de administración contará con siete miembros expertos en ciberseguridad y seguridad nacional, seis de ellos estadounidenses, según la Casa Blanca. El vicepresidente J.D. Vance afirmó que la filial estadounidense resultante de la escisión de TikTok tendrá un valor de unos 14.000 millones de dólares. ByteDance está valorada en unos 330.000 millones.

Con el acuerdo, inversores aliados de Trump se harán con el control del negocio de TikTok en EEUU y de su algoritmo de recomendación. / Kirill Kudryavtsev / AFP

Clave para el trumpismo

Durante la campaña presidencial del año pasado, Trump cambió de parecer y prometió evitar la prohibición de TikTok. La app fue crucial para que el líder republicano lograra seducir a muchos jóvenes y ganar las elecciones que lo han sentado de nuevo en el Despacho Oval de la Casa Blanca. "Yo mismo la utilicé durante la campaña y tuvo mucho éxito (...) Es muy buena y muy significativa", celebró ayer, señalando que fue el activista ultraderechista Charlie Kirk, asesinado el pasado 10 de septiembre, quién le recomendó difundir su propaganda a través de TikTok.

Aun así, la maniobra de Trump ha sido denunciada por expertos que señalan que un presidente no tiene autoridad para revocar unilateralmente una ley aprobada por el Congreso y ratificada por el Tribunal Supremo, informa The Washington Post.

Controlada por sus aliados

Trump confirmó a principios de semana que entre los inversores que se harán con el control del nuevo TikTok en EEUU estarán el magnate tecnológico Larry Ellison, fundador de Oracle y el segundo hombre más rico del mundo; los magnates de los medios de comunicación Rupert Murdoch y su hijo mayor Lachlan Murdoch, dueños del imperio conservador de Fox Corp; y el empresario Michael Dell, presidente y director ejecutivo de la multinacional tecnológica Dell Technologies. Todos ellos aliados de Trump.

En los próximos días se anunciarán otros inversores.El fondo de inversión tecnológico Silver Lake Management y el fondo emiratí MGX están negociando su participación en la nueva filial de TikTok y recibir a cambio puestos en su junta directiva, ha informado Bloomberg.

Preguntado si la nueva propiedad de TikTok modificarán el algoritmo de recomendación para influir en lo que ven los usuarios, Trump respondió: "Si pudiera, las haría 100 % relacionadas con MAGA. Pero, por desgracia, no va a ser así... Todos los grupos, todas las filosofías y todas las políticas recibirán un trato muy justo". "En última instancia, serán ellos quienes decidan en qué invertir y cuál es el valor adecuado", añadió Vance.