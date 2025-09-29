Estos son los 20 puntos del plan de paz de Trump para Gaza

La Casa Blanca publicó este lunes el plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino.

El plan incluye un alto el fuego en la ofensiva israelí, la liberación de todos los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición supervisado por una junta presidida por el propio Trump. Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para "una coexistencia pacífica", y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

El republicano presentó este plan al primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, durante su reunión este lunes en la Casa Blanca y espera respuesta de Hamás. Estos son los 20 puntos:

1. Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel.

2. Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo.

3. Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes.

4. Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos.

5. Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y 1.700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre.

6. Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse.

7. Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza.

8. La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas.

9. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer minsitro birtánico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente.

10. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones.

11. Se creará una zona económica especial en Gaza.

12. No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque "se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza".

13. Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa ni indirectamente" y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional.

14. Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos".

15. Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EEUU y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel.

16. Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario.

17. En caso de que Hamás "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la ISF.

18. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes.

19. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino.

20. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.