En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Polonia cierra su espacio aéreo e inicia maniobras "preventivas" tras los últimos ataques de Rusia a Ucrania, que han dejado al menos cuatro muertos en Kiev
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La UE debe inspirarse en Ucrania para tener 'un muro antidrones' sostenible,según Francia
Francia se mostró a favor de que los países de la UE se inspiren en Ucrania para la puesta en marcha de 'un muro antidrones' contra las incursiones rusas, pues el modelo ucraniano es "financieramente sostenible", defendieron este lunes fuentes del Elíseo.
"La reflexión nos debe de llevar hacia cómo podemos ser eficaces y financieramente sostenibles. Estos son los puntos principales de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente entre los aliados y socios en Europa", señalaron las mismas fuentes.
Rusia anuncia la toma de segunda localidad en un día en dirección al bastión de Sloviansk
Las fuerzas rusas tomaron este lunes la localidad de Zarichne, a unos 25 kilómetros al nordeste de Sloviansk, uno de los principales bastiones ucranianos en la región de Donetsk, la segunda conquista anunciada este lunes por el Ministerio de Defensa de Rusia.
"En el sector del frente de Krani Liman las unidades de la agrupación militar Zapad (Occidente) liberaron la localidad de Kírovsk (nombre ruso de Zarichne) de la república popular de Donetsk", indicó el mando ruso en Telegram.
El enviado del Trump para Ucrania confirma el aval de EEUU a Ucrania para realizar ataques de largo alcance contra Rusia
Keith Kellogg, el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Ucrania, ha confirmado que este ha dado su visto bueno a los ataques de largo alcance que las Fuerzas Armadas ucranianas han estado lanzando en los últimos meses sobre Rusia, el último de ellos este lunes de madrugada en Briansk. "La respuesta es sí. Hay que usar la capacidad de atacar a fondo. No existen los santuarios", ha dicho el enviado de Trump en una entrevista para Fox News, en la que ha matizado que no siempre estos ataques han contado con el aval del presidente estadounidense.
Misiles de largo alcance
El Kremlin se mostró este lunes cauteloso en su respuesta a la autorización de Estados Unidos a Ucrania para bombardear objetivos en Rusia con misiles de largo alcance bajo supervisión del Pentágono. "La pregunta es la siguiente: ¿quién puede lanzar estos misiles, incluso si salen desde el territorio del régimen de Kiev? ¿Sólo los ucranianos, o debería hacerlo el ejército estadounidense? ¿Quién asigna objetivos, los estadounidenses o los ucranianos?, etc", afirmó el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Ataques ucranianos
El Estado Mayor ucraniano informó este lunes de un ataque con cuatro misiles que alcanzó la fábrica de ‘Elektrodetal’, situada en la región rusa de Briansk, fronteriza con Ucrania, y que produce, entre otras cosas, conectores electrónicos para el Ejército ruso. Los misiles fueron lanzados desde 240 kilómetros del objetivo, según el Estado Mayor de Kiev.
Dos muertos en Bélgorod
Las autoridades rusas han informado de que una serie de ataques ucranianos han provocado la muerte de dos personas e "importantes cortes" del suministro eléctrico en la región de Bélgorod. El gobernador regional, Viacheslav Gladkov, ha informado de un ataque con misiles contra la capital de la región, Bélgorod, que ha causado dos heridos. "El enemigo ha atacado la infraestructura. Actualmente estamos evaluando los daños. Hay cortes de electricidad importantes", ha apuntado en su canal en Telegram.
El Kremlin dice que sigue sobre la mesa la invitación a Trump para que visite Moscú
La invitación realizada por el presidente ruso, Vladímir Putin, a su homólogo estadounidense, Donald Trump, para que visite Moscú, sigue sobre la mesa, anunció hoy el Kremlin. "La invitación sigue en pie. Putin está dispuesto y se alegrará de reunirse con el presidente Trump", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia TASS. El jefe del Kremlin le propuso a su homólogo estadounidense reunirse en Moscú después del encuentro de ambos en Alaska, en agosto pasado.
Nueve heridos en Bélgorod tras ataque masivo de drones ucranianos durante el sábado
Nueve personas resultaron ayer heridas en la región rusa de Bélgorod tras más de 130 ataques con drones contra ese territorio fronterizo con Ucrania, según denunció hoy el gobernador local, Viacheslav Gladkov. Según escribió Gladkov en Telegram, los ataques se registraron en distintos municipios y entre los vecinos que solicitaron ayuda médica hay menores de edad.
Rusia admite el ataque masivo contra Ucrania y dice que golpeó instalaciones militares
El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó este domingo haber golpeado anoche instalaciones militares en Ucrania, después de que Kiev denunciara un ataque masivo con centenares de drones y decenas de misiles. "Anoche, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo con armas de precisión de largo alcance, tanto aéreas como marítimas, y drones de ataque contra las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano utilizado por las fuerzas ucranianas, así como contra la infraestructura de los aeródromos militares", señala el parte castrense.
Zelenski dice que Rusia lanzó 500 drones y 40 misiles contra Ucrania en un ataque nocturno
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, informó este domingo de que durante la noche Rusia lanzó contra el territorio del país invadido casi 500 drones y cuarenta misiles, con el resultado de por lo menos cuatro víctimas mortales en Kiev y cuarenta heridos en todo el Estado. "Ataques salvajes, terror deliberado, dirigido contra ciudades ordinarias: casi 500 drones de ataque y más de 40 misiles, incluidos misiles Kinzhal", denunció Zelenski en sus redes sociales. Los principales objetivos de los ataques rusos, más allá de Kiev y la región capitalina -donde sufrió daños el edificio del Instituto de Cardiología, entre otros-, fueron las regiones de Zaporiyia, Jmelnitski, Sumi, Mikoláiv, Chernígov y Odesa, en el sur, norte y centro del país, afirmó.
- Las 2.558 vacas de Santiago: 'Tenemos más que Boqueixón
- Peinado, hacia el circo mediático contra su primera decisión y las resoluciones de la Audiencia y del Supremo
- Aparatoso accidente en la SC-20 de Santiago con dos heridos graves
- Ames inspeccionará la pensión de la Rúa da Cruxa de Milladoiro como urgen los vecinos
- Santa Minia desafía a la lluvia y reúne a miles de fieles en Brión
- «Santa Minia nunca defrauda»
- Los taxistas denuncian que 120 VTC circulan de forma ilegal en Santiago: «Cada vez hay más»
- Atropello y fuga en la N-550 de Milladoiro