Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

La UE debe inspirarse en Ucrania para tener 'un muro antidrones' sostenible,según Francia

Francia se mostró a favor de que los países de la UE se inspiren en Ucrania para la puesta en marcha de 'un muro antidrones' contra las incursiones rusas, pues el modelo ucraniano es "financieramente sostenible", defendieron este lunes fuentes del Elíseo.

"La reflexión nos debe de llevar hacia cómo podemos ser eficaces y financieramente sostenibles. Estos son los puntos principales de los trabajos que se están llevando a cabo actualmente entre los aliados y socios en Europa", señalaron las mismas fuentes.