Edificio de 20 plantas
Una explosión de gas causa el derrumbe parcial de un bloque en Nueva York
Redacción
El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabaja en un "derrumbe parcial" de un edificio de viviendas públicas de 20 pisos en el distrito del Bronx, causado por una explosión de gas este miércoles, incidente en el que, según medios locales, hasta el momento no se han reportado heridos.
"El FDNY trabaja en un derrumbe parcial en el 207 de la avenida Alexander, en el Bronx", informó en su cuenta de X el departamento. De acuerdo con 'The New York Post', los bomberos descubrieron que el pozo del incinerador se había derrumbado dentro del edificio. Por su parte, CBS News apunta que la explosión, que se dio a primera hora de la mañana, arrojó ladrillos, equipos de aire acondicionado y otros escombros sobre los edificios cercanos, la acera y la calle.
Se instaló un refugio de emergencia para inquilinos en un centro comunitario en Alexander Avenue, y "se ha garantizado que los autobuses de MTA se refugien allí", dijeron funcionarios de OME en X.
La explosión, que ocurrió a las 8:10 a. m. en el edificio de gran altura del proyecto Mitchel Houses en Alexander Avenue, cerca de East 135th Street, dejó un corte de 20 pisos a lo largo de una esquina del edificio. No se han reportado heridos, pero los servicios de emergencia continúan revisando los escombros con perros policiales mientras investigadores de la oficina del médico forense de la ciudad también estuvieron en la escena más de tres horas después de la explosión.
- Un profesor de la USC reconoce haber estafado 9.500 euros a la universidad mediante el cobro de facturas falsas
- La Guía Michelin destaca un restaurante de Santiago entre sus recomendaciones del mes de septiembre
- El alcalde de Ribeira destituye a 3 de los 5 ediles del PBBI: 'Tania Redondo firmó la moción de censura bajo presiones
- Los alumnos del IES Rosalía de Santiago, en pie de guerra: «Queremos salir a la Alameda en el recreo»
- El Obradoiro busca sustituto para Huskic tras su lesión y un ‘ex’ salta a escena
- Cercanías en Santiago: la quimera de un tren sin vías ni apeaderos
- El monte Pedroso de Santiago estrena zona de descanso y auditorio al aire libre: ‘O Sesteadoiro»
- Música en directo y tapas de autor con la cocina viajera de uno de los mejores chefs de Santiago