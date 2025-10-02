Estados Unidos
Dos aviones colisionan "a escasa velocidad" en un aeropuerto en Nueva York
Uno de los aparatos ha golpeado con una de sus alas la cabina de la segunda aeronave, sin que por ahora estén claras las causas
EP
Dos aviones de la aerolínea Delta Air Lines han protagonizado a última hora del miércoles una colisión "a escasa velocidad" en una de las pistas de despegue en el aeropuerto de LaGuardia, en la ciudad estadounidense de Nueva York, donde uno de los aparatos ha golpeado con una de sus alas la cabina de la segunda aeronave, sin que por ahora estén claras las causas del suceso.
La aerolínea ha indicado que ambos aparatos, operados por Endeavor Air, se han visto implicados en "una colisión a escasa velocidad" y ha especificado que un avión que se preparaba para despegar con destino a Virginia ha golpeado con una de sus alas a otro que había llegado desde Carolina del Norte.
El piloto del vuelo con destino a Virginia ha especificado que una de las azafatas ha sufrido heridas en una rodilla tras la colisión, según ha recogido la cadena de televisión estadounidense CNN, mientras que la Autoridad de Puertos de Nueva York y Nueva Jersey, que opera el aeropuerto, ha señalado que una persona sido llevada a un hospital, sin más detalles.
Delta ha asegurado en un comunicado que "trabajará con todas las autoridades competentes para revisar lo ocurrido, ya que la seguridad de los clientes y el personal está por encima de todo lo demás". "Pedimos disculpas a nuestros clientes por la experiencia", ha señalado la aerolínea. Así, ha especificado que el vuelo llegado desde Charlotte llevaba 57 pasajeros a bordo, mientras que el que iba a despegar a Roanoke llevaba a 28 pasajeros, con cuatro tripulantes en cada uno de ellos. La aerolínea ha manifestado que todos han sido llevados en autobús a la terminal, donde se les ha ofrecido la posibilidad de alojarse en hoteles.
