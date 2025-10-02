Guerra en Oriente Próximo, en directo | Última hora de la Flotilla rumbo a Gaza

La Global Flotilla Sumud, diezmada por las interceptaciones de varios de sus barcos por parte de Israel, sigue su travesía para llevar ayuda humanitaria a Gaza mientras Gobiernos alrededor del mundo siguen de cerca la misión y varias ciudades convocan protestas contra la intervención israelí. Mientras, el conflicto en Oriente Próximo continúa.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

"Seguros y en buen estado de salud" El Ministerio de Exteriores israelí anunció este jueves que algunos de los activistas de la Global Sumud Flotilla arrestados están "seguros y en buen estado de salud" y siendo trasladados "de manera segura" a territorio israelí, donde "comenzarán los procedimientos de deportación a Europa". "Los pasajeros de Hamas-Sumud en sus yates se dirigen de manera segura y pacífica a Israel, donde comenzarán los procedimientos de deportación a Europa. Los pasajeros están seguros y en buen estado de salud", recoge con tono irónico el mensaje de Exteriores en su cuenta de X.

El llamamiento del Sindicato de Estudiantes El Sindicato de Estudiantes ha convocado este jueves 2 de octubre una huelga general estudiantil en apoyo al pueblo palestino y ha llamado a vaciar las aulas y llenar las calles "de dignidad" en las manifestaciones que han convocado a las 12:00 horas en distintas ciudades españolas. La concentración de Madrid partirá desde Atocha y llegará hasta la Puerta del Sol, donde acabará con la lectura de un manifiesto. Desde la organización estudiantil advierten de que el pueblo palestino "está siendo exterminado" y de que, "tras dos años de genocidio, el Gobierno sionista de Netanyahu persiste en sus planes criminales".

Reacción de Irán Irán condenó este jueves la interceptación en aguas internacionales por parte de Israel de barcos de la Global Sumud Flotilla, que se dirigía a Gaza para llevar ayuda humanitaria. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baghaei, calificó en un comunicado como “una fragante violación de las leyes internacionales y un acto de terrorismo” la interceptación de las embarcaciones por las fuerzas marítimas de Israel.

Miguel Vicens Pierden el contacto con la mallorquina Lucía Muñoz El equipo de Lucía Muñoz, coordinadora de Podemos en Baleares y concejala en el Ayuntamiento de Palma, ha comunicado a las 21.38 horas de este miércoles que ha perdido totalmente el contacto con la dirigente política, que viajaba a bordo de una de las embarcaciones de la Global Sumud Flotilla rumbo a Gaza con ayuda para la población y el objetivo de abrir un corredor de ayuda humanitaria. Lea aquí la información completa.

Desde Malasia El Gobierno de Malasia urgió este jueves a la "inmediata liberación" de los ciudadanos malasios detenidos por Israel durante la intercepción de varios barcos de la Flotilla Global Sumud, que viaja hacia Gaza con ayuda humanitaria. "¡Urjo a que todos los malasios y activistas internacionales y voluntarios sean liberados inmediatamente! Es una misión humanitaria con civiles desarmados que llevan ayuda vital para Gaza", dijo en X el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

En aguas internacionales Desde que empezaron las retenciones de la Flotilla el miércoles a unas 80 millas náuticas de Gaza, todavía en aguas internacionales, la organización denunció que el Ejército israelí embistió una de sus embarcaciones y que atacó a otras con cañones de agua. Los buques interceptados son el Alma, el Adara, el Sirius, el Aurora, el Dir yassine, el Grande Blu, el Hio, el Huga, el Morgana, el Otaria, el Seulle, el Spectre y el Yulara, a bordo de los cuales viajaban unas 200 personas cuyo paradero y estado, según la iniciativa, es desconocido.

30 españoles La Flotilla Sumud, que transporta ayuda humanitaria a Gaza, ha confirmado esta madrugada que entre los voluntarios a bordo de las 13 embarcaciones interceptadas por Israel se encuentran 30 personas españolas. En un vídeo difundido en las redes sociales de la organización, un portavoz ha detallado que, además, viajan en estas embarcaciones 22 personas italianas, 21 turcas, 12 de Malasia, 11 de Túnez, 11 de Brasil y diez de Francia.

Hamás dice que la intercepción israelí de la flotilla constituye un acto "de piratería y terrorismo marítimo" El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado este miércoles la intercepción por parte del Ejército de Israel de la Global Sumud Flotilla cuando estaba aproximándose a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y ha manifestado que constituye un acto de "piratería". "La intercepción por parte de la Armada israelí de los barcos de la flotilla en aguas internacionales y la detención de activistas y periodistas que los acompañan constituyen un ataque traicionero, un delito de piratería y terrorismo marítimo contra civiles", reza un comunicado recogido por el diario 'Filastín', vinculado al grupo.