Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Concluye la cumbre informal de líderes de la UE centrada en defensa y en apoyo a Ucrania

Los líderes de la Unión Europea (UE) concluyeron este miércoles su reunión informal en Copenhague, que ha estado centrada en el refuerzo de las capacidades defensivas de los Veintisiete y en el apoyo financiero a Ucrania frente a la agresión rusa.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete concluyeron sus dos sesiones de trabajo de hoy en el complejo de Christiansborg y se dirigieron al Palacio de Amalienborg, residencia de la familia real danesa, para asistir desde las 19:00 hora local (17:00 GMT) a una cena en la que participarán los mandatarios de la UE más los de otros países europeos pertenecientes a la Comunidad Política Europea (CPE).