EEUU lanza otro ataque letal contra una embarcación acusada de narcotráfico frente a la costa de Venezuela

Estados Unidos ha atacado este viernes otra embarcación supuestamente vinculada al narcotráfico en aguas internacionales cercanas a las costas de Venezuela. El ataque, al menos el cuarto acometido por las fuerzas armadas estadounidenses bajo las órdenes de Donald Trump, y también con víctimas mortales, ha sido confirmado primero en un mensaje en X por el secretario de Defensa (o Guerra) Pete Hegseth y luego por Trump en Truth Social.

El ataque se produce horas después de que el jueves se supiese que esta misma semana el presidente Trump ha informado al Congreso de que ha declarado a EEUU en un “conflicto armado no internacional” con las bandas de narcotráfico, a cuyos miembros ha designado como “combatientes ilegales”. Esa denominación, cuestionada por expertos legales, le ampararía para tratar de escudar sus acciones en leyes de derecho de guerra.

21 muertos

En su mensaje en X Hegseth ha escrito que esta mañana, “a órdenes del presidente Trump”, ha dirigido el ataque “letal” contra una narcolancha en “aguas internacionales” cercanas a las costas de Venezuela. Los cuatro ocupantes, hombres que ha definido como “narco-terroristas”, han sido asesinados en el ataque. Otras 17 personas han muerto en tres ataques anteriores similares (a los que Trump sumó sin dar detalles un cuarto).

Hegseth también ha afirmado que la embarcación transportaba “cantidades significativas de narcóticos” y ha añadido: “se dirigían a EEUU a envenenar a nuestra gente”. Como en los ataques previos a embarcaciones, no se han ofreciendo pruebas que acompañen a esas afirmaciones.

Trump, por su parte, ha dicho que la embarcación llevaba "drogas suficientes para matar de 25.000 a 50.000 personas". No ha especificado de que sustancias se trataba. En los datos del último año facilitados en septiembre sobre sobredosis hubo alrededor 75.000 vinculadas al opioide fentanilo, que por lo general se ha estado traficando desde México.

“¡Estos golpes continuarán hasta que se detengan los ataques al pueblo estadounidense!”, ha escrito Hegseth como cierre de su mensaje, que incluye un vídeo del ataque y explosión de la lancha. Esa promesa también la hizo el presidente el martes en su polémico discurso ante la cúpula militar en Quantico.