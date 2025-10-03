Los dos gallegos de la Sumud Flotilla se encuentran en una prisión del desierto del Neguev

Sandra Garrido y Manu López, los dos tripulantes gallegos de la Sumud Flotilla detenidos durante el asalto de la Armada israelí, han sido trasladados a la prisión de Saharonim, ubicada en el desierto del Neguev. Esta cárcel, conocida por el hacinamiento, está rodeada de polémica porque ha sido utilizada en los últimos años como centro de detención para migrantes y solicitantes de asilo africanos -principalmente de Sudán del Sur, Sudán y Eritrea- que cruzan la frontera de Egipto. Actualmente, los principales grupos bajo custodia son "residentes ilegales pertenecientes a la Autoridad Palestina", según el Servicio Penitenciario de Israel.

Tanto Garrido, que navegaba en el Sirius, como López, patrón del buque Meteque, se encuentran, "segundo as fontes israelís" en buen estado de salud, aunque el Movemento Global para Gaza-Galiza denuncia que no tiene más información sobre los tripulantes de la flotilla que la que aporta el Gobierno de Israel. "A opacidade das comunicacións coas autoridades sionistas dificulta poder transmitir información contrastada e fiable sobre o estado das persoas detidas ilegalmente" durante el abordaje de la Flotilla en aguas internacionales, indica en un comunicado difundido este viernes.

Fuentes consulares del Gobierno han transmitido que hasta este viernes no pudieron tener contacto con los detenidos, "polo que a información chegará ao longo do día de hoxe e agardamos poder coñecer o estado de saúde de todas as detidas, e da delegación galega", señala Ánxela Gippini, coportavoz del Movemento Global para Gaza-Galiza. Una delegación diplomática española ha acudido a la prisión de Saharonim, pegada a la frontera con Egipto, para prestar asistencia consular a los españoles detenidos. Según Israel, la mayoría de los detenidos de la Flotilla llevados a prisión aceptan ser deportados. Las personas que accedan a la deportación embarcarán en aviones para dejar Israel lo antes posible, seguramente en los próximos dos días, señala una fuente diplomática europea que visitó a sus nacionales detenidos citada por la agencia EFE.

Los 473 tripulantes de la Global Sumud Flotilla -entre ellos 65 españoles- a los que el ministro israelí de Seguridad Nacional, el colono ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha calificado de "terroristas", tienen dos opciones: deportación exprés o prisión. Una vez interrogados, las autoridades israelíes les ofrecerán la posibilidad de firmar un documento de deportación inmediata, lo que implicaría su expulsión del país en un plazo de 72 horas y los libraría de un juicio. Aceptar esta vía supone reconocer que han entrado ilegalmente en Israel. Si no aceptan la deportación exprés, Israel pasará a consideralos inmigrantes ilegales y serán sometidos a juicio, lo que podría alargar su estancia en el país hasta cinco días. Aquellos activistas que ya han participado en anteriores flotillas y sobre los que pesaba la prohibición de entrar en Israel, como es el caso de Greta Thunberg, no tienen la opción de firmar la expulsión inmediata y podrían ser encarcelados por tiempo indeterminado.

Mientras, tres abogadas del equipo jurídico de la Flotilla, el grupo legal palestino Adalah, esperaron este viernes durante horas a que las dejaran entrar en las vistas que se están celebrando para decidir sobre la prórroga de la prisión de los detenidos hasta que sean deportados. Las letradas se quejaron de que dichas vistas se estaban celebrando sin presencia de sus abogados, lo que consideraron una violación de su derecho a la defensa.

Manifestación en Santiago para protestar por la detención de la Flotilla a Gaza / Xurxo Martínez (EFE)

Gran manifestación este domingo en Santiago

Después de que este jueves una veintena de ciudades y villas gallegas acogieran concentraciones y manifestaciones en protesta por la interceptación de la Global Summud Flotilla, Santiago será escenario este domingo de una gran manifestación de apoyo al pueblo palestino y para exigir el fin del genocidio. Más de 150 organizaciones y colectivos han confirmado su participación en la protesta, que partirá de la Alameda a las 12:00.

"Despois das masivas mobilización na xornada deste xoves por muitas localidades do país, animamos á sociedade civil galega a unir as súas forzas e as súas voces na defensa dos Dereitos humanos, na denuncia dos crimes de Israel e nas exixencias de accións inmediatas que forcen a apertura dun corredor humanitario", señala el Movemento Global para Gaza- Galiza en un comunicado.