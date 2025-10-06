Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Ada Colau denuncia "maltratos" en Israel y emprenderá acciones contra un Estado "neofascista"

El primer grupo de 21 activistas españoles de la Flotilla Global Sumud ha aterrizado en Madrid, junto a varios compañeros de Países Bajos y Portugal

La llegada a Madrid de 21 españoles que formaban parte de la flotilla, en imágenes

El concejal de ERC en Barcelona, Jordi Coronas, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. / EP

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás acarician un acuerdo de paz y se acercan a dar el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes si el Gobierno de Benjamín Netanyahu cesa el bombardeo sobre la Franja de Gaza, mientras la comunidad internacional llama a aprovechar esta oportunidad. Después de que Hamás declarara estar dispuesto a devolver a Israel todas las personas, vivas y muertas, que mantenía bajo su poder y a negociar los detalles del resto de la hoja de ruta, el Gobierno de Netanyahu aseguró estarse preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del acuerdo.

El conflicto en Oriente Próximo continúa. Sigue aquí la última hora, en directo.

El tiempo en Ponteceso: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El tiempo en A Pastoriza: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El tiempo en Palas de Rei: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El tiempo en Oza-Cesuras: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El tiempo en Outeiro de Rei: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El tiempo en Ortigueira: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El tiempo en Neda: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre

El tiempo en Muxía: previsión meteorológica para hoy, lunes 6 de octubre
