Lecornu dimite como primer ministro de Francia a las pocas horas de nombrar a su Gobierno

27 días después de ser nombrado primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu ha presentado este lunes su dimision al presidente Emmanuel Macron. Se trata de un nuevo récord como el jefe de Gobierno más efímero de la Va República, superando a los tres meses de Michel Barnier, quien cayó en diciembre de 2024 tras intentar aprobar los presupuestos de 2025.

Lecornu no ha podido resolver la difícil ecuación de nombrar a un gobierno conciliador. Tan solo unas horas después de hacer pública la composición del nuevo Ejecutivo, su gobierno implosionaba y se convertía en el gobierno más corto de la historia de Francia. Todo sucedía cuando el reelegido ministro del interior, Bruno Retailleau, entraba en rebeldía y amenazaba con dimitir: "La composición del gobierno no refleja la ruptura prometida", criticaba en la red social X. Para el quien también es presidente de Los Republicanos, la vuelta del ex ministro de economía, Bruno Le Maire, como ministro de defensa le generaba un importante rechazo, puesto que se alejaba de "ruptura prometida" por el gobierno.

Una crítica que encendía todas las alarmas sobre la posible caída de Sébastien Lecornu en los próximos días, pero nadie imaginó que sería este lunes. Era difícil encontrar a alguien en el arco parlamentario conforme con este Ejecutivo. Para la izquierda socialista, era “una provocación”. Para los insumisos, se trataba de “un circo” creado por un gobierno que intentaba “dar lecciones de estabilidad y responsabilidad”. Mientras que la extrema derecha de Marine Le Pen no perdía el tiempo, y desde primera hora de este lunes, la cúpula de Agrupación Nacional se encontraba reunida en su sede para valorar el siguiente paso. “La elección de este mismo gobierno, aderezado con el hombre que llevó a Francia a la quiebra, es patética”, sentenció Le Pen.

El primer ministro saliente se reunirá con sus ministros en Matignon a las 13.00horas, según información de fuentes ministeriales a BFMTV. Tras el anuncio, Francia vuelve de nuevo a quedarse sin primer ministro y sin gobierno, y se ancla casi de manera permanente en una crisis política de difícil solución.