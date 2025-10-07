Israel conmemora la masacre del 7 de octubre con protestas y ceremonias en las zonas atacadas

Sorprendentemente, el día ha empezado como hace dos años. Mientras Israel se preparaba para conmemorar los 731 trágicos días que han pasado desde su jornada más oscura, un cohete ha sido lanzado desde el norte de la Franja de Gaza. El proyectil ha impactado contra Netiv HaAsara, una comunidad cercana a la frontera con Gaza. Aquel 7 de octubre de 2023, tres milicianos de Hamás llegaron allí en parapente y las fuerzas israelíes no consiguieron evitar que mataran a 17 residentes. Esta vez, en cambio, no ha habido víctimas. Mientras, en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, las delegaciones de Hamás a Israel continúan durante la segunda jornada consecutiva las negociaciones para poner fin a la guerra a través de mediadores.

A las 6.29 de la mañana (la 5.29 hora peninsular española), el pueblo israelí ha callado. Justo a esa hora, dio inicio hace dos largos y sangrientos años el ataque de Hamás que propició la brutal ofensiva militar israelí en Gaza, que los expertos en derechos humanos e, incluso, Naciones Unidas tildan de genocidio. En el kibbutz Kfar Aza, cerca de la frontera con el enclave palestino, se han reunido cientos de personas para conmemoras las pérdidas de esa comunidad. Medios israelíes informan que, cuando se ha guardado un minuto de silencio a las 6.29, se oían de fondo las explosiones de artillería en Gaza.

Las ceremonias de conmemoración se han repetido durante los últimos días en estas comunidades fronterizas que sufrieron el más duro golpe de aquella jornada. Más de 1.139 israelíes murieron en manos de las milicias palestinas que dinamitaron la verja que llevaba tres lustros asfixiando a la población gazatí. Otras 250 personas fueron secuestradas. Aún quedan 48 en Gaza, sólo 20 de las cuales siguen con vida. Centenares de personas han visitado el lugar, a apenas cinco kilómetros de Gaza, donde aquel 7 de octubre de 2023 se celebraba el festival de música Nova. Allí, murieron asesinados 378 israelíes y decenas más fueron tomados cautivos.

Abandono de Netanyahu

El lanzamiento de un cohete desde el norte de Gaza ha despertado los fantasmas de aquella jornada, porque la operación Inundación al Aqsa, tal y como la bautizó Hamás, empezó con una amplia retahíla de proyectiles lanzados contra territorio israelí. Nadie ha reivindicado el lanzamiento de este martes. Según informa el Ejército israelí, el cohete ha sido disparado en el norte de Gaza, donde se supone que sus tropas cuentan con el completo control del territorio palestino. Dos años de brutal campaña militar y de una devastación sin precedentes en ningún conflicto moderno no han impedido que las milicias palestinas aún cuenten con capacidad para estos ataques de forma muy puntual.

A su vez, otros cientos de personas se han reunido frente a las casas de los ministros israelíes del Gobierno del primer ministro Binyamín Netanyahu para exigir el fin de la guerra. "No hemos olvidado el abandono", han coreado desde primera hora de la mañana. Las familias de los cautivos han convocado a la población israelí a manifestarse esta noche en el centro de Tel Aviv en una plaza que hace tiempo que renombraron como Plaza de los Rehenes. En una jornada tremendamente sensible, Netanyahu ha vuelto a provocar la ira de estas familias. Durante entrevista con el comentarista judío estadounidense Ben Shapiro, el líder ha mentido o se ha equivocado sobre el número de rehenes. "Lo que comenzó en Gaza terminará en Gaza con la liberación de 40 de los rehenes, 46 en realidad", ha dicho, aunque de hecho hay 48 rehenes.

Familiares de víctimas del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 colocan flores en el momorial por los muertos en el festival Nova, este martes. / ATEF SAFADI / EFE

104 gazatíes muertos

Las negociaciones se encuentran en un momento clave después de que Hamás e Israel aceptaran el plan del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza. Ahora mismo, sus delegaciones encaran la segunda jornada de diálogo a orillas del mar Rojo. Fuentes próximas a las negociaciones dijeron al canal en árabe de Al Jazeera que la reunión del lunes fue "positiva" y que se elaboró una hoja de ruta sobre cómo continuaría la actual ronda de conversaciones. La delegación de Hamás, integrada por dos altos cargos del grupo que sobrevivieron a un intento de asesinato en Doha el mes pasado, dijo a los mediadores que los continuos bombardeos de Israel sobre Gaza suponen un desafío a las negociaciones sobre la liberación de los cautivos.

Al menos 104 personas han muerto desde el pasado viernes, el día en que Trump pidió a Israel que detuviera su campaña de bombardeos. "Dos años después, nuestro pueblo sigue arraigado en su tierra, aferrado a sus legítimos derechos frente a los planes de liquidación y desplazamiento forzado", ha subrayado Hamás en un comunicado con motivo del segundo aniversario del 7 de octubre de 2023. A su vez, ha denunciado un "fracaso árabe sin precedentes" en la situación en Gaza. Allí, en los últimos dos años, el Ejército israelí ha asesinado a 67.160 personas y herido a otras 169.679, según cifras del Ministerio de Salud gazatí. Se cree que miles más están sepultadas bajo los escombros.