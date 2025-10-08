Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski acusa a Rusia de usar drones para desestabilizar Europa

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha acusado este martes a Rusia de intentar desestabilizar Europa mediante el uso de drones para sabotear y causar problemas, empleando su conocida como "flota fantasma" para, según el mandatario, lanzar estos aparatos además de transportar petróleo.

En su discurso en vídeo del martes por la noche, Zelenski ha afirmado que Moscú estaba utilizando su denominada "flota fantasma" no sólo para financiar la guerra mediante el transporte de crudo en buques cisterna, sino también para llevar a cabo sabotajes y diversas acciones destinadas a socavar la estabilidad en todo el continente. "Los recientes lanzamientos de drones desde buques cisterna son un ejemplo de ello", ha señalado, citando información de sus servicios de inteligencia.