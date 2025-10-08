Israel acusa a Macron de "desviar la atención" con una reunión sobre Gaza con países "hostiles" como España

El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, ha acusado este miércoles al presidente de Francia, Emmanuel Macron, de intentar "desviar la atención de sus problemas internos" al convocar para este jueves una reunión para hablar del futuro de la Franja de Gaza a la que estarían invitados "gobiernos abiertamente hostiles como el de (Pedro) Sánchez". Saar ha afeado en redes sociales a Macron esta cita se produzca "en un momento tan sensible", coincidiendo con las negociaciones de paz en Egipto, y la ha tachado de "superflua y perjudicial". "Esperamos que no comprometa las cruciales negociaciones para la liberación de los rehenes, como ya ha ocurrido en el pasado", ha añadido.

La conferencia ministerial de París pretende abordar "el día después" de la guerra en Gaza. Está previsto que se abordará la fuerza internacional de estabilización, la gobernanza de transición en Gaza, la ayuda humanitaria y la reconstrucción, el desarme del grupo islamista palestino Hamás y el apoyo a la Autoridad Palestina y a las fuerzas de seguridad palestinas. Además de Francia y Arabia Saudí, se espera la participación de Alemania, España, Italia y el Reino Unido, por parte europea, y de Egipto, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Jordania, por parte árabe, así como Indonesia, Canadá y Turquía, que también desean participar en el establecimiento de una misión de estabilización en Gaza tras el alto el fuego que negocian de forma indirecta Israel y Hamás en Egipto. El presidente egipcio, Abdelfatah al Sisi, calificó este miércoles de "alentadoras" dichas conversaciones e invitó a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a asistir a la firma de un eventual acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza "en caso de lograrlo".

"Por supuesto, los participantes pueden discutir cualquier tema que deseen, pero no se puede alcanzar ningún acuerdo en Gaza sin el consentimiento de Israel", ha sentenciado Saar, que se vincula esta nueva iniciativa con la Declaración de Nueva York en favor de la solución de dos Estados entre israelíes y palestinos. En este sentido, el jefe de la diplomacia de Israel ha advertido de que "la hipocresía francesa es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que Francia ha defendido el principio de que 'el futuro de Ucrania no puede decidirse sin Ucrania'; "otro ejemplo más de doble rasero", en su opinión.

La delegación española estará encabezada por el ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, según fuentes de su departamento consultadas por Europa Press. A la reunión también estarían invitados otros países europeos y árabes defensores de la solución de dos Estados, entre ellos Arabia Saudí, que impulsó junto a Francia la conferencia específica de septiembre.

