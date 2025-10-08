Noboa denuncia un intento de asesinato en medio de los enfrentamientos con el movimiento indígena

La crisis ecuatoriana no da respiro al presidente Daniel Noboa. Han pasado más de dos semanas y el conflicto con el movimiento indígena no da señales de solución. El Gobierno presentó este martes una denuncia ante la Fiscalía por un supuesto intento de magnicidio cuando intentaba encabezar un acto en el sur del país. La comitiva, se aseguró oficialmente, fue atacada por manifestantes. "Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad", aseguró el Gobierno a través de X. "Todos los detenidos serán procesados por terrorismo".

La descripción de los hechos le correspondió a la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. "Antes de llegar al estadio aparecieron 500 personas y lanzaron piedras, y hay signos de bala en el carro del presidente. Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante, está haciendo su agenda con normalidad". El episodio tuvo lugar en el municipio de El Tambo, de la provincia andina de Cañar, a unos 400 kilómetros de Quito. "Hay signos de bala en el carro del presidente". Lo sucedido, advirtió, será investigado por la justicia. "Esto no se va a quedar en la impunidad, esto no lo vamos a permitir, Ecuador dice sí a la paz y al trabajo". La Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA) alertó de la detención de cinco personas.

La detonación del conflicto

El hijo de la mayor fortuna ecuatoriana, quien en mayo inició su segundo período presidencial, ha seguido cumpliendo su agenda "con normalidad". En una actividad en Cuenca dijo que no permitirá que "un poco de vándalos eviten que trabajemos" para mejorar la situación económica.

El decimosexto día de las protestas convocadas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) supone un desafío sin solución a la vista para el Gobierno. La mecha se encendió desde el momento que decidió eliminar el mes pasado el subsidio al diésel. El precio del galón pasó de 1,80 a 2,80 dólares, un aumento que ha sido considerado prohibitivo en las provincias donde se asientan las comunidades originarias.

El intento de incrementar el precio del combustible selló la suerte de los dos presidentes que precedieron a Noboa: Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Ambos enfrentaron protestas de calibre. En el primero de los casos, el descontento cobró la forma de un estallido social en 2019.

El Gobierno se dispuso de inmediato a criminalizar la protesta y equipararla con el terrorismo. Manzano no hizo más que repetir las ideas expresadas anteriormente por Noboa y habló de "células criminales" que provocaban actos de naturaleza violenta.

Marcha a Quito

"El IVA del 15 % sirvió para armar al gobierno, no para proteger al país. El pueblo no es el enemigo", dijo la Conaie y denunció una "brutal acción policial y militar" contra sus integrantes que ha incluido una vez más las "detenciones arbitrarias". Las protestas se han focalizado en el norte de Pichincha y Cotopaxi. Sus líderes han convocado a una marcha hacia la capital. "Vamos a tomar la ciudad para que el Gobierno nos escuche", dijo Marlon Vargas. El Municipio de Quito activó un protocolo seguridad ante la eventualidad de desbordes.

Peligra la Gobernabilidad

"Inaceptable. La violencia contra cualquier ecuatoriano siempre será rechazada y no puede justificarse en nombre del derecho a la resistencia", dijo el diario El Universo de Guayaquil en su editorial. "Si se trata de infiltrados hay que identificarlos y entregarlos a las autoridades porque no le hacen ningún favor al Ecuador". La publicación advirtió que la violencia "está desbordando los márgenes de la política y la protesta" y "la democracia corre peligro". Así como debe investigarse la denuncia del Gobierno, la fiscalía debe hacer lo propio y "con el mismo interés" en relación con la muerte la semana pasada de un miembro de la Conaie por las balas policiales. El aumento de la tensión política y social, advirtió El Universo, "pone en jaque no solo la gobernabilidad, sino la convivencia democrática" por lo que "urge buscar canales de solución"

La conflictividad entorpece el gran objetivo de Noboa de reformar la Constitución para modificar profundamente las relaciones entre el capital y el trabajo y permitir que se instale otra vez una base militar de Estados Unidos.