Trump anuncia el acuerdo de Israel y Hamás sobre la primera fase de su plan de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves un acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase de su plan de paz, un plan de 20 puntos que presentó hace dos semanas.

“Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada”, ha escrito Trump en un mensaje en su red Truth Social.

El mensaje lo ha colgado a las 18.51 horas de Washington, poco antes de las dos de la madrugada en Gaza e Israel y en Sharm el Sheij, la localidad de Egipto donde se han estado realizando las negociaciones.

Trump se ha declarado “muy orgulloso” de hacer el anuncio sobre el acuerdo y lo que ha llamado “los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna”.

“Todas las partes serán tratadas con justicia”, ha escrito también en el mensaje el republicano, que ha hablado de “un GRAN día para el mundo árabe y musulmán, israelís, todas las naciones del entorno y EEUU” y ha dado las gracias en particular a mediadores de Qatar, Egipto y Turquía.

“¡Benditos sean los que hacen la paz!”, ha escrito Trump, que horas antes del anuncio formal de acuerdo reiteraba la idea de que él mismo es merecedor del premio Nobel de la Paz.