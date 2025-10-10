Mantenimiento de la paz
EEUU enviará 200 soldados para supervisar el acuerdo entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza
EFE
El Ejército de Estados Unidos enviará 200 soldados a Israel para que se unan a las tareas humanitarias de supervisión en el marco de la implementación de la primera fase del acuerdo de paz con Hamás en la Franja de Gaza.
De acuerdo con el Comando Central de Estados unidos, los efectivos enviados establecerán un "centro de coordinación civil-militar" en territorio israelí y palestino.
Las tropas trabajarán en conjunto con soldados de otros países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos como parte de un apoyo acordado al acuerdo firmado este miércoles.
El almirante Bradley Cooper será el oficial a cargo de las tropas que tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la seguridad y observar el accionar de las fuerzas locales.
Las fuentes militares agregaron que este despliegue en Oriente Próximo ha sido practicado con las tropas durante los últimos meses y aseguran que los planes de seguridad que se desarrollarán serán compartidos con las autoridades de Israel.
Desescalada
El acuerdo de paz, firmado este miércoles bajo la mediación internacional, contempla la liberación de rehenes, el cese de hostilidades y el inicio de un proceso gradual de desescalada en Gaza.
Además, establece mecanismos de supervisión multilateral para garantizar que ninguna de las partes incurra en acciones ofensivas, buscando sentar las bases para negociaciones futuras hacia una solución más amplia y duradera en la región.
- Santiago tendrá vuelo directo a Nueva York: United Airlines aterrizará en Lavacolla en 2026
- Arranca la venta de viajes del Imserso: «No me gusta poner la barriga al sol, prefiero los destinos culturales»
- El coche que llevó a Asunta a la muerte circula por Teo y está en venta
- Dos científicos del área de Santiago formados en la USC, entre los premiados en el Día da Ciencia en Galicia
- O Son do Camiño calienta motores y revela las fechas de la nueva edición del festival
- Rosón responde a la oferta de Verea: "Jamás formaré un gobierno de coalición con el PP"
- Un menor resulta herido en la avenida de Lugo en el quinto atropello en apenas un mes en Santiago
- Sandra Garrido, gallega en la Flotilla a Gaza, llega a Santiago: 'Israel meteunos a 15 persoas nunha cela duns oito metros por catro