Oriente Próximo
Netanyahu asegura que Hamás será desarmado y Gaza desmilitarizada: "Por las buenas o por las malas"
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan", afirma el primer ministro de Israel
EFE
Jerusalén
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo este viernes en un videomensaje que las siguientes fases del plan del alto el fuego tras la entrega de rehenes incluyen que Hamás entregue sus armas y que la Franja de Gaza sea desmilitarizada, incluso mediante el uso de la fuerza.
"Estamos acorralando a Hamás por todos lados en preparación para las siguientes etapas del plan, en las que Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada. Si esto se logra por las buenas, que así sea. Si no, se logrará por las malas", advirtió el mandatario.
