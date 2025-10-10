La opositora venezolana María Corina Machado arrebata a Trump el Nobel de la Paz

Trump ha vuelto a ver frustrada su explícita ambición de conseguir el premio Nobel de la Paz. El prestigioso galardón ha ido a parar a manos de María Corina Machado, opositora del régimen venezolano, con un estilo mucho más discreto de trabajar por la paz que el del estridente presidente de EEUU. De nada a servido, al menos en esta edición, que el líder estadounidense tenga en haber el triunfo de haber alumbrado un principio de paz entre Israel y Hamás tras más de dos años de cruenta guerra. Ambos, pero, Trump y Corina comparten su bestia negra que no es otra que Nicolás Maduro.

María Corina Machado es la verdadera figura central de la oposición en Venezuela. El candidato de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 fue Edmundo González, pero la protagonista de la campaña fue Machado, líder y fundadora del partido Vente Venezuela.

El l Comité Noruegoha anunciado este viernes el nuevo Premio Nobel de la Paz, un galardón llamado a reconocer la labor de una o varias personas u organizaciones para hacer del mundo un lugar mejor. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha escatimado ocasión para reivindicar lo mucho que supuestamente se lo merece, pero el ruido agitado desde la Casa Blanca no ha dado resultado.