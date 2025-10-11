Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo | Trump confirma que viajará a Israel y Egipto con motivo del acuerdo alcanzado para Gaza

El Gobierno de Netanyahu ha aprobado el acuerdo para el alto el fuego con la organización islamista

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Así fue la llamada entre Trump y las familias de los rehenes israelíes: "Volverán el lunes"

Lucía Feijoo Viera

O. González / R. Gargoi / D. Campayo

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents