Guerra en Oriente Próximo, en directo | Hamás entrega en Gaza a los siete primeros rehenes vivos liberados

Israel y el grupo islamista Hamás ha confirmado su aval a la fase inicial del acuerdo de paz para Gaza, el primer paso en el plan dibujado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que consiste en liberar a todos los rehenes israelíes, un alto el fuego y la retirada parcial del ejércitro hebreo de la Franja. La comunidad internacional se mantiene expectante ante la posibilidad de avanzar hacia una paz duradera en Oriente Próximo.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Hamás empieza la liberación de los rehenes restantes en Gaza con los primeros siete cautivos ya en manos de la Cruz Roja Han pasado dos años y seis días desde que pisaron suelo israelí. Y, ahora, finalmente, estos 20 rehenes israelíes vuelven a casa. Han sido 783 días de cautividad en la Franja de Gaza tras su secuestro durante los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Este lunes por la mañana, este grupo palestino y otros con presencia en la Franja han empezado a liberarlos en diferentes puntos del enclave, y están siendo trasladados a Israel por la Cruz Roja. Al menos siete rehenes ya han sido transferidos a la Cruz Roja en Ciudad de Gaza, según informan medios israelíes. Estos incluyen a Gali y Ziv Berman, Matan Angrest, Alon Ohel, Omri Miran, Eitan Mor y Guy Gilboa-Dallal. Tras un chequeo médico inicial y el tan deseado reencuentro con sus familias, el Ejército israelí los trasladará en helicóptero al hospital. Leer la noticia completa

Sánchez viaja hoy a Egipto para la ceremonia de la firma del acuerdo sobre Gaza El jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará este lunes a Egipto para asistir a la ceremonia de firma del acuerdo del plan de paz sobre Gaza, en la que, entre otros líderes, coincidirá con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La firma tendrá lugar en la localidad de Sharm el Seij, y aunque en un principio se informó de que la presencia de Sánchez respondía a una invitación de Egipto, país anfitrión de la cumbre, fuentes del Ejecutivo informaron posteriormente de que se trata de una invitación conjunta de los gobiernos egipcio y estadounidense. En el evento está prevista la presencia de una treintena de líderes internacionales.

Hamás publica la lista de 20 rehenes vivos que serán liberados en las próximas horas Las Brigadas de Al Qasam, brazo armado del movimiento islamista Hamás, difundieron este lunes los nombres de los 20 rehenes israelíes que, según aseguró, serán liberados en las próximas horas en el marco del acuerdo de alto el fuego alcanzado con Israel bajo mediación de Estados Unidos y Egipto. De acuerdo con la lista publicada por Hamás, los rehenes que recuperarán la libertad son Yosef Chaim Ohana, Bar Kuperstein, Evyatar David, Segev Kalfon, Avinatan Or, Elkana Bohbot, Maxim Herkin, Nimrod Cohen, Matan Zangauker, David Cunio, Eitan Horn, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali Berman, Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa Dalal, Rom Braslavski y Ariel Cunio. La liberación se realizará en dos fases: la primera, a las 8:00 hora local (5:00 GMT) en la zona del corredor de Netzarim, que divide la Franja de Gaza de este a oeste; y la segunda, alrededor de las 10:00 hora local, en el área de Jan Yunis (sur) y en los campamentos del centro del enclave, según varios medios.

Cruz Roja se dirige a un punto en el norte de Gaza donde serán entregados varios rehenes La Cruz Roja se dirige a un punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza donde varios rehenes serán transferidos a su custodia, informó el Ejército israelí en un comunicado. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están preparadas para recibir a más rehenes, que se espera sean transferidos a la Cruz Roja más adelante", añade la nota.

Tel Aviv se despierta expectante ante la liberación de los rehenes en Gaza Tel Aviv amaneció este lunes expectante, con cientos de personas reunidas ya en la plaza de los Rehenes de la ciudad, ante la liberación de los rehenes en Gaza por parte de Hamás, que según la prensa israelí comenzará a las 8:00 hora local (5:00 GMT), y la posterior visita del presidente de EE.UU., Donald Trump. Desde antes de despuntar el día, los israelíes ya ondeaban en esta plaza de Tel Aviv, que lleva dos años albergando concentraciones y actos diversos para pedir que los rehenes vuelvan a casa, banderas israelíes, carteles con las caras de los cautivos y de Donald Trump, así como frases como 'Un nuevo día se levantará' y 'Paz en Israel'. Según el canal israelí N12, se espera que se produzca la primera ronda de liberaciones de los rehenes vivos -se calculan en unos 20- a las 8:00 hora local en la zona del corredor de Netzarim de Gaza, una línea que divide la franja de este a oeste por debajo de su capital.

Trump dice que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado" El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo, desde el Air Force One de camino a Tel Aviv, que la guerra entre Israel y Hamás "ha terminado". "La guerra ha terminado. La guerra ha terminado, ¿lo entienden?", aseguró Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Próximo. El mandatario hizo esta declaración tras ser preguntado sobre un comentario del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que sugería que las operaciones militares de Israel no habían terminado por completo.

Liberados todos los miembros de las flotillas detenidos por Israel cuando navegaban hacia Gaza El equipo jurídico de las flotillas, Adalah, confirmó este domingo la liberación de todos los participantes detenidos en Israel que integraban la segunda misión humanitaria, Flotilla de la Libertad, interceptada el miércoles en aguas internacionales cuando navegaba hacia Gaza. Con la liberación también hoy de la activista española Reyes Rigo -que aterrizará mañana en España- los 462 integrantes de la primera flotilla abordada la semana pasada, Global Sumud Flotilla (GSF), ya han sido deportados. Reyes fue deportada este domingo por las autoridades israelíes a Jordania, después de que se solicitara prisión preventiva en su contra por presuntamente morder a una trabajadora de la prisión, lo que prolongó su detención.

Netanyahu asegura que "la campaña no ha terminado" y que Israel encara "desafíos de seguridad" El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo en un videocomunicado que Israel sigue afrontando "grandes desafíos" en materia de seguridad, alegando que "enemigos" del país tratan de recuperarse para volver atacarlo. "Allí donde combatimos, ganamos. Pero a la vez, debo deciros: la campaña no ha terminado. Siguen existiendo grandes desafíos de seguridad ante nosotros. Algunos de nuestros enemigos tratan de recuperarse para volver a atacarnos", aseguró Netanyahu. El comunicado del mandatario comienza como una celebración de la liberación en escasas horas, según estima su Gobierno, de los cautivos que continúan en manos de las milicias islamistas de la Franja de Gaza.

El Ejército israelí declara la "victoria" sobre Hamás El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, el teniente general Eyal Zamir, ha declarado la "victoria" militar sobre Hamás, tras el alto el fuego pactado entre las partes que permitirá la liberación de los rehenes a cambio de presos palestinos. Zamir ha indicado que la presión militar sobre Hamás de los dos últimos años y los "movimientos diplomáticos complementarios" están en el origen de esta "victoria", según el vídeo publicado en redes sociales.