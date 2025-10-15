La lenta entrega de los cuerpos de rehenes israelíes por parte de Hamás hace tambalear el alto el fuego en Gaza

Son poco más de una veintena de cuerpos sin vida, pero podrían ser el detonante del regreso de la violencia en la Franja de Gaza. Los cadáveres de al menos 21 rehenes israelíes siguen en el enclave palestino. Sin embargo, el plan propuesto por el presidente de EEUU, Donald Trump, establecía que todos los cautivos, vivos y muertos, tenían que ser liberados en las 72 horas posteriores a la entrada en vigor del alto el fuego. Este plazo ya ha expirado y, aunque 20 rehenes con vida ya se han reencontrado con sus familias y otros siete han vuelto a su tierra para que les den sepultura, siguen quedando 21 por volver. Ante la posibilidad de que no sean encontrados jamás entre las ruinas de Gaza, sus familiares están encolerizados.

Ante el retraso de Hamás para encontrar y devolver a los rehenes muertos, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, empezó a lanzar amenazas el mismo lunes. "La misión urgente a la que todos estamos comprometidos ahora es garantizar el retorno a casa de todos los rehenes muertos", dijo en un tuit a media tarde. Esa noche, el grupo palestino entregó cuatro cadáveres, lo que él consideró "un incumplimiento de los compromisos". "Cualquier retraso u omisión intencionada se considerará una violación flagrante del acuerdo y se responderá en consecuencia", añadió, sugiriendo un retorno a las hostilidades. Este martes, Hamás entregó cuatro cuerpos más, aunque uno de ellos no corresponde a un rehén israelí, y se prepara para entregar cuatro cadáveres más este miércoles. A cambio, Israel ya ha entregado unos 90 cuerpos de palestinos a la Cruz Roja. Algunos de estos cadáveres tienen los ojos vendados, sugiriendo que su muerte se trata de una ejecución sumaria.

55 millones de toneladas de escombros

Las dificultades para encontrar a los rehenes son conocidas por todas las partes. Hay unos 55 millones de toneladas de escombros en Gaza. Además, el Ejército israelí permanece en más de la mitad del territorio, y, a lo largo de estos dos años de guerra, ha destruido toda maquinaria pesada de los equipos de rescate que les permitirían acceder a estos cuerpos. Hamás se ha mostrado comprometido a implementar el acuerdo y devolver todos estos cadáveres, pero su misión es extremadamente difícil. A diferencia de la exigencia generalizada del plan de Trump de 20 puntos, el pacto de alto el fuego firmado en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij este lunes no incluía un cronograma específico para la devolución de los cuerpos.

Tanto Israel como Hamás y los mediadores son conscientes de la dificultad de esta tarea. Incluso Tel Aviv admitió que recuperar los cuerpos sería muy difícil, y que se podría tardar semanas o meses hasta llegar a ellos. El negociador israelí para los cautivos, Gershon Baskin, afirma que la dificultad para devolver los cuerpos de los cautivos se debe, en parte, a que varios comandantes de Hamás que enterraron estos cadáveres ya no están vivos, además de la destrucción de la Franja. El mismo lunes las familias de los rehenes fallecidos recibieron una carta de la oficina del Gobierno sobre rehenes y familias desaparecidas, que depende de la oficina del primer ministro, expresando tristeza por el "alto precio" que han tenido que pagar por "el fin de la guerra y el regreso de todos los rehenes". Desde las redes sociales, algunos parientes expresaron su indignación, porque la misiva no ofrecía disculpas por el fracaso de su Gobierno en rescatar a sus seres queridos antes de que fueran asesinados en cautiverio.

Castigos a la Franja

Pese a este reconocimiento, el Gobierno israelí ha impuesto diversas medidas de castigo a la Franja. Por un lado, ha reducido la entrada de ayuda humanitaria al enclave a la mitad. El acuerdo de alto el fuego estipulaba que unos 600 camiones con asistencia tenían que acceder a diario a Gaza para cubrir las necesidades de la asfixiada población. Sin embargo, Israel ya advirtió el martes que sólo dejaría entrar la mitad, y fuentes sobre el terreno indican que son muchos menos. Por otro lado, las autoridades israelíes dijeron también el martes que no reabrirían el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza como sanción contra Hamás por la lenta liberación de los cuerpos de los rehenes. De momento, el paso fronterizo sigue cerrado, con decenas de camiones de ayuda esperando en el lado egipcio.

Más allá de estos retrasos por parte de Hamás, Israel continúa cometiendo violaciones del alto el fuego en Gaza. Tras la liberación el lunes de casi 2.000 presos palestinos, 1.700 de los cuales eran gazatíes detenidos sin juicio ni cargos, las autoridades israelíes han arrestado a una quincena de personas al noreste de Rafah. Este miércoles dos palestinos han sido asesinados en un ataque israelí en el barrio de Shujayia en Ciudad de Gaza. Mientras, la cifra de víctimas mortales no deja de subir con la recuperación de nuevos cadáveres de debajo de las ruinas. Desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a al menos 67.983 personas y herido a 170.169 en todo el enclave. Además, el ministro de Finanzas ultraderechista, Bezalel Smotrich, ha prometido este martes que "habrá asentamientos judíos en Gaza", a pesar del acuerdo de alto el fuego y el pacto negociado por Estados Unidos que no incluye tales planes.