Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela, según 'The New York Times'

Donald Trump ha autorizado en secreto a la CIA "acciones encubiertas" en Venezuela en lo que parece una repetición de lo hecho por Ronald Reagan con Nicaragua en los años ochenta. Según The New York Times se trata del "último paso" de una agenda que se ha "intensificado" en los últimos meses desde que tomó las riendas de la agencia John Ratcliffe. "Los funcionarios estadounidenses han dejado claro, en privado, que el objetivo final es derrocar a (Nicolás) Maduro", señala la publicación. Recuerda además el propósito de Ratcliffe de hacer que "la CIA fuera menos reacia al riesgo" yendo "a lugares donde nadie más puede ir y haciendo cosas que nadie más puede hacer".

Desde septiembre, cuando comenzaron los hundimientos en el Caribe Sur de presuntas narco lanchas que mataron en total a 27 personas, las relaciones bilaterales pasaron a otro nivel de la enemistad.

A partir de esa orden, sostiene NYT, se podrán llevar a cabo "operaciones letales" ya sea "de forma unilateral o en conjunción con una operación militar de mayor envergadura". Se desconoce ya existe una planificación al respecto "o si las autoridades se refieren a una contingencia". La novedad sale a luz en un momento en que "el ejército estadounidense está planeando su propia posible escalada" para ponerlas a consideración del magnate republicano, lo que incluye "ataques dentro de Venezuela".

La publicación consigna que "la CIA tiene desde hace tiempo autoridad para colaborar con los gobiernos de América Latina en cuestiones de seguridad e intercambio de información. Eso ha permitido a la agencia trabajar con funcionarios mexicanos para perseguir a los cárteles de la droga. Pero esas autorizaciones no permiten a la agencia llevar a cabo operaciones letales directas".

Giro preocupante

La tensión se palpa con nerviosismo en la región, en parte por el aumento de la presencia militar en la zona del caribe. "Actualmente hay 10.000 soldados, la mayoría de ellos en bases de Puerto Rico, pero también un contingente de marines en buques de asalto anfibio". Maduro por su parte a convocado a millones de ciudadanos a alistarse a las milicias bolivarianas. A la vez decretó el "estado de conmoción exterior".

Los funcionarios "hablaron con el diario neoyorquino "bajo condición de anonimato" sobre un "documento altamente clasificado" elaborado después de que el magnate republicano pusiera fin a subrepticias conversaciones con Caracas. El Palacio de Miraflores niega por completo estar involucrado en el tráfico de estupefacientes, como afirma la fiscal general, Pam Bondi. Estados Unidos ha ofrecido 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro por su supuesta condición de jefe del Cártel de los Soles. Washington sostiene que el presidente controla la banda trasnacional conocida como Tren de Aragua. "Sin embargo, una evaluación de las agencias de inteligencia estadounidenses contradice esa conclusión", señala The New York Times. Más allá de la verdad, la administración Trump notificó al Congreso que los cárteles que trafican con drogas son "grupos armados no estatales" cuyas acciones «constituyen un ataque armado contra Estados Unidos".

Denuncia venezolana

El rechazo venezolano a las acusaciones se convirtió en una puerta infranqueable para cualquier tipo de negociación. El diálogo de los primeros meses entre la Casa Blanca y el madurismo que permitió la recepción de inmograntes y el mantenimiento al mínimo de las operaciones de Chevron en Venezuela se cortó desde el momento en que Marco Rubio, el secretario de Estado, pasó a controlar la cuestión venezolana.

En este contexto, el ministro de Exteriores de Venezuela, Yiván Gil, denunció durante una reunión del Movimiento de Países No Alineados (Mnoal) que se realiza en Uganda el "incremento de las amenazas militares" de Estados Unidos "bajo el pretexto de una falsa lucha contra el narcotráfico". Trump, añadió el funcionario, hace visible "una vieja ambición: concretar sus ya fracasados planes de cambio de régimen, para hacerse del control de los recursos de nuestro país, donde está la primera reserva probada de petróleo del mundo".

Las intervenciones norteamericanas tienen, según NYT, su historia en América Latina. En 1954, "la agencia orquestó un golpe de Estado que derrocó al presidente Jacobo Árbenz de Guatemala". Siete años después tuvo lugar el intento de invasión de las costas cubanas en Bahía de Cochinos. La CIA "intentó repetidamente asesinar a Fidel Castro", participó en el golpe de Estado de 1964 en Brasil, la muerte de Ernesto Che Guevara en Bolivia, en 1967, y el golpe de Estado contra Salvador Allende, en 1973.