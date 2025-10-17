Trump aleja de Zelenski los misiles Tomahawk y vuelve a dar tiempo a Putin

Hasta hace poco más de 24 horas el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski parecía acercarse a su meta de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, accediera a facilitarle misiles de largo alcance Tomahawk, un potente arma de precisión que permitiría a Kiev profundizar los ataques dentro del territorio ruso y podría cambiar el curso de la guerra de invasión lanzada por Vladimir Putin. Este viernes, con los dos líderes sentados frente a frente en la Casa Blanca, y un día después de que Trump mantuviera una conversación telefónica de dos horas y media con el líder ruso, las opciones de Zelenski se han desvanecido.

Trump, otra vez, vuelve a dar tiempo a Putin. Y numerosas veces en la comparecencia ante la prensa antes del almuerzo de trabajo con Zelenski ha dicho: “Creo que Putin quiere acabar la guerra”.

La pregunta que se abre, y que le ha planteado a Trump una periodista, es si no le preocupa que lo que el líder ruso, con el que Trump ha acordado mantener próximamente una reunión cara a cara en Budapest (Hungría) esté haciendo es, precisamente, ganar tiempo, como ya ha pasado otras veces en que sus promesas de pasos hacia una tregua han quedado en nada. Y la respuesta de Trump ha sido: “Sí, pero ¿saben? He jugado toda mi vida con los mejores y he salido realmente bien. Soy bastante bueno en estas cosas”.

“Creo que quiere alcanzar un acuerdo. Yo he logrado ocho”, ha añadido, en referencia a las ocho guerras a las que dice haber puesto fin. “Voy a hacer un noveno”.

Negociaciones

Aunque Zelenski ha aprendido a relacionarse con Trump en los términos que le gustan al republicano, con lenguaje de adulación y sin llevarle la contraria o afearle nada en público, su decepción ante la evolución de las cosas en las últimas horas era evidente. Y solo de forma sutil ha mostrado su opinión de que “Putin no está listo” ni siquiera para un alto el fuego y ha apuntado a que eso hace necesario “presionarle”.

Zelenski tenía que mantener la compostura ante la prensa conforme veía alejarse la posibilidad de que Trump le diera los Tomahawk, un paso contra el que Putin ha advertido directamente al líder estadounidense, subrayando que lo interpretaría como una escalada de agresión y advirtiendo de consecuencias. Y Trump, como ya hizo el jueves tras hablar con su homólogo ruso, se ha apoyado en argumentos como que "EEUU también los necesita”.

“Espero que (Ucrania) no los necesite, espero que seamos capaces de acabar la guerra sin pensar en tomahawks, y creo que estamos cerca”, ha insistido Trump, que ha hablado repetidamente de la "mala sangre" entre Putin y Zelenski y ha dejado claro que no ve factible de momento que su reunión cara a cara con el líder ruso en Hungría incluya también en persona a Zelenski, aunque ha sugerido que podrían "contactarle".

Zelenski reaccionaba a las palabras de Trump con gesto sombrío pero no cejaba en su intento de seguir negociando con Trump la entrega de los Tomahawk y hacerlo con la estrategia transaccional del estadounidense. Y ponía concretamente sobre la mesa la idea de que Ucrania también puede facilitar a EEUU tecnología que necesita, especialmente de drones con los que ha logrado importantes victorias en el combate con Rusia.

Negociación y propaganda

El momento ha dado pie a un cruce de preguntas de un periodista de Fox News tanto a Zelenski como a Trump sobre si tenía interés en un posible acuerdo de intercambio. Y por un momento la sala de Gabinete de la Casa Blanca se ha visto convertida, ante las cámaras, en una especie de bazar.

No ha sido el único momento en que las interacciones con la prensa han recordado las transformaciones que se viven en la era de Trump. El presidente estadounidense ha acusado a un periodista ucraniano de haber hecho una pregunta “exactamente como le han dicho que la haga”. En cambio no ha dicho nada de la corresponsal de Lindell TV, la cadena de uno de su aliados que propagó los bulos sobre un supuesto fraude electoral en 2020, que le ha dicho a Zelenski. “Nuestro presidente se ha jugado el cuello de muchas maneras para lograr un acuerdo de paz para su guerra. ¿Qué concesiones está dispuesto a hacer? ¿Desistirá de unirse a la OTAN? Los estadounidenses están cansados de guerras extranjeras. Necesitamos nuestros tomahawk”.

Una vez que las cámaras han salido quedaba pendiente el almuerzo de trabajo de los dos mandatarios y sus equipos a puerta cerrada. Zelenski había anunciado también que haría posteriormente declaraciones a los medios, que no se habían producido a la hora de escribir estas líneas, pero todo auguraba que el líder ucraniano se marcha de Washington sin lo principal que había llegado a buscar.