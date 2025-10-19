Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

París

Un robo en el Louvre obliga a cerrar este domingo el museo durante todo el día

En su cuenta de X, el museo se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales"

Agentes de Policía, frente a la entrada del museo del Louvre

Agentes de Policía, frente a la entrada del museo del Louvre / EFE

Leticia Fuentes

Leticia Fuentes

París

El museo del Louvre ha sido objeto este domingo por la mañana de un robo en el que no ha habido heridos, ha anunciado la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati. El atraco ha obligado a desalojar a los primeros visitantes que se encontraban en su interior y a cerrar el museo durante toda la jornada.

Según los hallazgos preliminares de la investigación, los delincuentes, completamente enmascarados, accedieron al edificio del lado del río Sena a través de una ventana, donde se estaban realizando obras de remodelación, y utilizaron un montacargas para acceder directamente a la sala donde se encontraban las joyas de NApoléon y la Emperatriz, en la Galería Apolo. Los ladrones robaron nueve piezas de la colección de joyas de Napoleón y la Emperatriz, entre los objetos se encuentran; un collar, un broche y una tiara.

La ministra de cultura, Rachida Dati señaló en un mensaje en su perfil de X que el atraco se ha producido en el momento de la apertura del Louvre. El Museo de Louvre, sin embargo, en su cuenta de X se limita a indicar que va a estar cerrado este domingo "por razones excepcionales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
  2. O Son do Camiño vende más de 30.000 abonos en hora y media y se encamina al “sold out”
  3. Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
  4. Los peregrinos estallan en redes sociales contra 'Gorda y Carlos': 'Creo que todos les hemos odiado durante el Camino
  5. La espuma se adueña del Sar en Bertamiráns desde primera hora y Santiago elude responsabilidades
  6. Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
  7. Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
  8. O alumnado do Antonio Fraguas reclama saír no recreo: «Abride a porta, que o descanso importa»

Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas

Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas

Sánchez cree vitales los programas de cribado "eficaces y ágiles" contra el cáncer de mama

Sánchez cree vitales los programas de cribado "eficaces y ágiles" contra el cáncer de mama

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Un terremoto de magnitud 3.4 entre Tenerife y Gran Canaria es sentido por la población

Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

Arrancan este domingo los viajes de la nueva temporada del Imserso, con tarifa de 50 euros y mascotas

China acusa a EEUU de un ciberataque contra el centro que gestiona su horario oficial

China acusa a EEUU de un ciberataque contra el centro que gestiona su horario oficial

Trump responde a las multitudinarias protestas en EEUU con un vídeo en el que se pone un corona

Trump responde a las multitudinarias protestas en EEUU con un vídeo en el que se pone un corona

Afganistán y Pakistán cierran un alto el fuego "inmediato" tras varias semanas de enfrentamientos en la frontera

Afganistán y Pakistán cierran un alto el fuego "inmediato" tras varias semanas de enfrentamientos en la frontera
Tracking Pixel Contents