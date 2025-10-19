Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Zelenski, sobre los Tomahawk: "Trump no dijo que no, pero tampoco dijo que sí"

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la reunión que sostuvieron en la víspera en la Casa Blanca, no le garantizó el suministro de misiles de gran alcance Tomahawk pero tampoco lo descartó del todo.

"Para ser sincero, es bueno que el presidente Trump no haya dicho que no, pero por hoy, tampoco ha dicho que sí", declaró el jefe de Estado ucraniano en una entrevista con el programa 'Meet The Press' de la cadena NBC News, cuyo contenido completo se emitirá el domingo.