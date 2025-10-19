Oriente Próximo
Israel bombardea desde el aire Rafah tras un presunto ataque de milicianos contra sus tropas
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto y no se sabe si hay heridos o víctimas mortales
EFE
Jerusalén
La Fuerza Aérea de Israel está atacando desde el aire en estos momentos Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, después de que presuntamente milicianos atacaran a las fuerzas militares apostadas allí, confirmó a EFE una fuente local en el lugar.
Por el momento, el Ejército israelí no se ha pronunciado al respecto. No se sabe si hay heridos o víctimas mortales, ni tampoco si este fuego cruzado podría poner en peligro el alto el fuego que entró en vigor el pasado día 10 de octubre.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- As Cancelas celebra su apertura más esperada con un evento exclusivo: música en directo y muchas más sorpresas este sábado
- O Son do Camiño vende más de 30.000 abonos en hora y media y se encamina al “sold out”
- Buscan parejas reales para el rodaje de una nueva película en Galicia: estos son los requisitos
- Los peregrinos estallan en redes sociales contra 'Gorda y Carlos': 'Creo que todos les hemos odiado durante el Camino
- La espuma se adueña del Sar en Bertamiráns desde primera hora y Santiago elude responsabilidades
- Pepe, leyenda del Real Madrid y ganador de tres Champions, de paseo en Santiago
- Los abonos de O Son do Camiño salen mañana desde 89 euros: el festival no 'garantiza entradas diarias en esta edición
- O alumnado do Antonio Fraguas reclama saír no recreo: «Abride a porta, que o descanso importa»