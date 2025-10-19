Trump dice que "no hay un plazo" para el desarme de Hamás en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que no existe un plazo para el desarme de Hamás, a pesar de ser uno de los puntos principales del acuerdo de alto el fuego firmado con Israel para el cese de los bombardeos en Gaza.

"No es un plazo fijo, pero es un plazo que tengo en mente, y si en algún momento no hacen lo que se supone que deben hacer, tendremos que hacerlo por ellos", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox News. No obstante, el presidente estadounidense agregó que Hamás, al que definió como una organización "muy violenta", había aceptado el desarme.

Los comentarios de Trump se producen en un momento en el que Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego firmado el pasado 9 de octubre con la mediación de Estados Unidos, entre otros países.

Nuevos ataques sobre la Franja

Al menos 20 personas murieron este domingo en varios bombardeos israelíes en distintas zonas de la Franja de Gaza en el último de estos incumplimientos, tras los supuestos enfrentamientos entre milicianos gazatíes y tropas israelíes de esta mañana, según fuentes palestinas.

El Departamento de Estado estadounidense advirtió la víspera que Hamás planeaba "una violación inminente" de la tregua, que implicaría un ataque en suelo palestino.

El acuerdo del alto el fuego establece la retirada progresiva del Ejército israelí de la Franja de Gaza, así como la liberación de todos los rehenes tomados por Hamás y los prisioneros, y la entrada de ayuda humanitaria a la Franja. También implica la destrucción de la infraestructura militar y armas ofensivas de Hamás, y la futura designación de un nuevo Gobierno sin la participación de Hamás.