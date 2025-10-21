Nicolas Sarkozy ingresa en prisión para cumplir cinco años por financiación ilegal

El expresidente francés Nicolás Sarkozy ya ha salido de su casa para poner rumbo a la prisión de La Santé, donde cumplirá una pena de cinco años de cárcel por un caso de financiación ilegal de su campaña para las elecciones de 2007 que también implica al dictador libio Muamar el Gadafi, ya fallecido.

Se trata del primer ex jefe de Estado de Francia que acaba entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, un hito histórico que responde a la sentencia impuesta en septiembre por un tribunal de París, que dictaminó su culpabilidad por asociación ilícita con el régimen autocrático de Libia para que regase de dinero sus aspiraciones presidenciales.

Sarkozy salió sobre las 9.10 horas locales de la mano de su mujer, Carla Bruni, y en compañía de sus hijos y sus hermanos de su domicilio situado en el distrito XVI de París, donde un centenar de personas se congregaron en nuestra de apoyo del exjefe de Estado, para después subir a un coche para ir a la prisión parisiense, en el distrito XIV.

Los abogados de Sarkozy, que se convertirá en el primer expresidente en la historia de la República francesa y de la Unión Europea que ingresa en la cárcel, anunciaron que presentarán una petición de puesta en libertad "muy rápidamente". Su encarcelamiento "refuerza su determinación y su rabia para demostrar que es inocente", dijo hoy a la televisión BFMTV Christophe Ingrain, uno de sus abogados.

"A las diez estará en el centro de detención preventiva", pero los abogados de Sarkozy solicitarán su liberación "muy rápidamente", ya que "una noche en prisión es demasiado", declaró Ingrain. "Objetivamente no hay ninguna razón para que el tribunal de apelación rechace esta liberación, pero existe incertidumbre jurídica y la afrontaremos", señaló el letrado, quien adelantó que "no habrá trato preferencial" para él y que "su solicitud se examinará dentro del plazo habitual, que es de un mes".

En cualquier caso, el letrado añadió Sarkozy pasará "entre tres semanas y un mes detenido antes de que se pronuncie el tribunal" sobre su demanda de puesta en libertad, que de recibir una respuesta positiva le permitiría pasar las Navidades en su casa y comparecer libre en el juicio en apelación previsto para marzo de 2026. Durante el tiempo que pasará en La Santé, el exjefe de Estado tiene aprovechará para "escribir sobre su experiencia, sobre la injusticia de la que es víctima".

Sarkozy fue recibido el pasado viernes por el actual jefe del Estado, Emmanuel Macron, quien consideró ese encuentro "normal, desde el punto de vista humano".

El exjefe de Estado fue sentenciado el pasado 25 de septiembre a cinco años de prisión por haber formado parte de una "asociación de malhechores" y por haber dejado que sus principales colaboradores negociaran con responsables del régimen de Gadafi para obtener dinero para la campaña de las elecciones presidenciales de 2007.