Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Otro ataque masivo ruso con drones y misiles dejó sin luz a una parte de Cherníguiv, en el norte del país, al golpear una infraestructura de suministro de energía térmica y otra de suministro de electricidad
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
La energía en Ucrania
La ministra alemana de Economía, Katharina Reiche, viaja a Ucrania desde este viernes hasta el domingo en una visita que tendrá el foco puesto en el sector energético ucraniano, objetivo de los ataques de Rusia, y en la industria de defensa. Según informó el Ministerio de Economía germano en un comunicado, la ministra viaja antes de que comience el cuarto invierno en que Ucrania ha de defenderse de la guerra de agresión del país del presidente ruso, Vladímir Putin, que también concentra sus ataques en la infraestructura energética ucraniana, que la población precisa para combatir el frío.
Letonia y Estonia se solidarizan con Lituania
El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, y el primer ministro de Estonia, Kristen Michal, mostraron su solidaridad con Lituania, después de que esta última nación báltica denunciara en la noche del jueves a este viernes una violación de su espacio por aviones militares rusos. "Toda la solidaridad y apoyo a nuestros aliados lituanos y amigos", escribió Rinkēvičs en un mensaje en su cuenta de X, donde citó el mensaje del presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, en el que denunciaba la violación del espacio aéreo de su país.
Von der Leyen dice que aunque hay acuerdo sobre los préstamos a Ucrania, falta el "cómo"
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este jueves que los líderes europeos han llegado a un acuerdo sobre los préstamos de reparación para Ucrania financiados con los activos rusos inmovilizados, pero añadió que aún es necesario seguir trabajando en el cómo aplicar este plan.
En la rueda de prensa final tras la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno celebrada este jueves, Von der Leyen afirmó que se ha llegado a un acuerdo sobre el "qué: los préstamos de reparación", aunque "resta trabajar en el cómo: cómo lo hacemos posible y cómo es la mejor manera de avanzar".
Sánchez contradice a Rutte y afirma que España cumplirá con la OTAN con un 2,1% de su PIB
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este jueves que España podrá cumplir con las capacidades que le ha pedido la OTAN gastando un 2,1 % de su PIB, frente a la opinión del secretario general de la Alianza, Mark Rutte, de que no será posible invirtiendo menos de un 3,5%.
Sánchez respondió a las palabras pronunciadas por Rutte la víspera, en la rueda de prensa que ofreció tras la cumbre europea celebrada en Bruselas.
La UE pide más fórmulas para apoyar a Ucrania sin apostar aún por el uso de activos rusos
Los líderes de la Unión Europea pidieron este jueves a la Comisión Europea que presente lo antes posible "opciones de apoyo financiero" para Ucrania sin que solicitaran una propuesta concreta para dar un préstamo al país financiado con los activos rusos inmovilizados, como se había contemplado en un principio.
En un documento aprobado sin el apoyo de Hungría, principal aliado de Moscú en la UE, los jefes de Estado y de Gobierno del resto de la UE subrayan su compromiso de responder a las "apremiantes necesidades financieras de Ucrania para 2026-2027, incluido para sus esfuerzos militares y de defensa".
La Casa Blanca no descarta una cumbre con Putin y dice que Trump quiere "acciones, no palabras"
La Casa Blanca aseguró este jueves que no descarta que en el futuro se celebre una cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, aunque afirmó que el republicano "quiere ver acciones, no solo palabras" por parte de Moscú de cara a alcanzar un alto el fuego con Ucrania.
"Una reunión entre los dos líderes no está completamente descartada. Creo que el presidente (Trump) y toda la Administración esperan que algún día eso pueda volver a suceder, pero queremos asegurarnos de que haya un resultado positivo tangible de esa reunión y que no sea una pérdida de tiempo para el presidente", aseguró en rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
La OTAN despliega dos cazas españoles después de que dos aviones rusos entraron en el espacio aéreo de Lituania
Las autoridades de Lituania han denunciado este jueves una violación del espacio aéreo lituano por parte de dos aviones rusos procedentes de la región de Kaliningrado, unos hechos que han obligado a desplegar dos cazas españoles de la misión de vigilancia aérea de la OTAN. (Seguir leyendo)
Putin cree que sería un error celebrar la cumbre con Trump sin estar seguro de que habrá resultados
El presidente ruso, Vladímir Putin, consideró hoy un "error" celebrar una reunión con su colega de Estados Unidos, Donald Trump, sin estar seguro de obtener el "resultado esperado", después del aplazamiento de la cumbre en Budapest.
"Sin lugar a dudas, un encuentro así debe estar bien preparado. Y para mí y para el presidente estadounidense, sería un error tomárselo a la ligera y salir después de esa reunión sin el resultado esperado", dijo a la prensa local en el Palacio del Kremlin.
Zelenski pide presión sobre Rusia para que negocie y dice desconocer plan de paz europeo
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este jueves que ejercer más presión sobre Rusia conseguirá que Moscú se siente a hablar sobre el fin de la guerra y también dijo desconocer un posible plan de paz europeo.
"Más presión sobre Rusia y se sentarán y hablarán; y creo que ese es el plan", declaró en una rueda de prensa tras intervenir en la cumbre de líderes de la Unión Europea que se celebra hoy en Bruselas.
"Entre nosotros, no sé sobre el plan. Hay algún plan europeo. Hablamos con algunos socios, con muy buenos amigos, y por supuesto quieren estar listos para cualquier cosa. No queremos que alguien lleve a la mesa un plan de alguien de Rusia mediante uno u otro país tercero", comentó.
Putin tacha de "acto inamistoso" las sanciones estadounidenses contra las petroleras rusas
El presidente ruso, Vladímir Putin, tachó hoy de "acto inamistoso" las sanciones adoptadas por Estados Unidos contra las dos principales petroleras rusas, Rosneft y Lukoil, decisión que -advirtió- repercutirá en las relaciones bilaterales.
Además, en declaraciones a la prensa local en el Palacio del Kremlin, aseguró que dichas sanciones no tendrán un gran impacto en la economía nacional y que llevará mucho tiempo reemplazar al petróleo ruso en el mercado internacional.
